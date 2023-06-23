Суд в Приамурье выпустил из СИЗО экс-мэра Тынды Марину Михайлову

Амурский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу бывшего мэра Тынды Марины Михайловой, спустя полгода пребывания в СИЗО она переведена под домашний арест, сообщили «Ъ» в суде в пятницу, 23 июня. Госпоже Михайловой инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК).

Уголовное дело было возбуждено после проверки ремонта улицы Красная Пресня в Тынде. По версии следствия, в декабре 2021 года градоначальница приняла и оплатила в рамках контракта материалы стоимостью свыше 130 млн руб. При этом работы выполнены не были, а материалы отсутствовали. Также под следствием находится и подрядчик — руководитель ООО «Карьер-А» Давид Маргарян, которого обвиняют в хищении этих средств при исполнении муниципального контракта.

По словам адвоката Каро Жамкочяна, апелляционная инстанция признала необоснованность вывода Благовещенского горсуда об особой сложности уголовного дела. Суд первой инстанции ранее мотивировал решение необходимостью проведения большого количества следственных и процессуальных действий. Эти доводы не были подтверждены материалами уголовного дела, что, по мнению адвоката, говорит о неэффективной организации расследования и необоснованном затягивании сроков следствия при отсутствии правовой и фактической сложности расследования.

Содержавшаяся в СИЗО с 18 декабря 52-летняя Марина Михайлова будет находиться под домашним арестом до 14 июля. По словам адвоката, она сохраняла бодрость духа и решимость доказать свою невиновность.

Подробнее о деле Марины Михайловой — в материале «Ъ» «Следствие приехало на БАМ».

Анна Яшина, Благовещенск