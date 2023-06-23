В Крыму из-за повреждения газопровода без ресурса остались 500 человек

В поселке городского типа Кореиз в районе Ялты в Крыму поврежден газопровод, из-за чего около 500 человек остались без газа. Об этом сообщила пресс-служба правительства Крыма со ссылкой на вице-премьера крымского правительства Игоря Михайличенко.

«На месте работают аварийные службы. Газоснабжение будет восстановлено до конца дня»,— говорится в сообщении.

В соцсетях сообщают о вероятном взрыве на объекте, который произошел в ночь на 23 июня. Сведений о пострадавших нет.

Анастасия Донскова

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