На Камчатке началось извержение Ключевского вулкана

Ночью 23 июня начал извергаться самый высокий действующий вулкан Евразии — Ключевской. Об этом сообщила руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения, ведущий научный сотрудник Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Гирина.

«Зафиксировано ночью не просто свечение, а вершинное эксплозивное извержение стромболианского типа. Пока такое извержение никому не опасно: ни населению, ни авиации»,— пояснила ТАСС госпожа Гирина.

Высота вулкана — 4 750 метров, его возраст — 7 тыс. лет. В предыдущий раз его извержение происходило в октябре 2022 года, извержение с лавовыми потоками — с октября 2020 года до марта 2021-го. Ближайший к нему населенный пункт — поселок Ключи Усть-Камчатского района, он расположен на склоне вулкана в 30 км от кратера.

Лаура Кеффер