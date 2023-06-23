Имущество неимущих защитят от пристава

Как выяснил “Ъ”, в механизме социальных контрактов на открытие бизнеса обнаружилась коллизия: имущество для ведения предпринимательской деятельности, купленное на полученные от государства деньги, может быть изъято в счет долгов по кредитам. В таком виде социальная помощь малоимущим неэффективна и не способствует повышению их доходов. Для устранения противоречия в Госдуме инициировали поправки в Гражданский процессуальный кодекс, которые защитят такое имущество от взыскания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Госдуму вносится проект поправок в Гражданский процессуальный кодекс, призванный защитить имущество малоимущих граждан от изъятия судебными приставами в счет долгов по кредитам. Речь идет об имуществе, которое граждане приобретают для ведения предпринимательской деятельности на бюджетные деньги в рамках социального контракта. Проект вносит глава комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин. Соцконтракт, напомним, является одним из действенных инструментов помощи бедным: семьи с доходами ниже установленного порога могут заключить соглашение с органом соцзащиты и получать выплаты в обмен на обязательства улучшать свое материальное положение. К примеру, соцконтракт можно заключить для ведения подсобного хозяйства, открытия бизнеса, поиска работы или выхода из трудной жизненной ситуации и получить 30–250 тыс. руб. Из бюджетов всех уровней на финансирование соцконтрактов в 2021–2022 годах направлено более 62 млрд руб. (см. “Ъ” от 30 мая).

Закон «Об исполнительном производстве» запрещает взыскание денежных выплат малоимущим гражданам в рамках господдержки, в том числе на основании соцконтракта. Также по исполнительным документам нельзя взимать имущество, необходимое для профессиональных занятий должника, за исключением предметов стоимостью свыше 10 тыс. руб. Однако имущество дороже этой суммы по действующему законодательству судебные приставы могут изымать у малоимущих граждан беспрепятственно.

«Человек, имея долговые обязательства перед кредитными организациями, получает те или иные средства на приобретение имущества по социальному контракту для осуществления предпринимательской деятельности, зачастую и для того, чтобы рассчитаться с долгами, а государство изымает это имущество или его часть на сумму, эквивалентную задолженности»,— объясняет Александр Демин. В итоге, считает депутат, соцконтракт обесценивается и государство не получает прибыли в виде налогов с предпринимательской деятельности. Он также сообщил, что идею законопроекта поддерживают Минюст и Минтруд. В Минтруде “Ъ” сообщили, что поправки в ведомство не поступали, но считают целесообразным введение на законодательном уровне запрета на арест имущества, приобретенного на средства соцконтракта. «Такое имущество приобретается на средства господдержки для обеспечения функционирования собственного небольшого бизнеса, имеет целевое назначение, позволяет гражданину работать и формировать стабильный доход своей семьи… Внесение изменений в законодательство поможет устранить правовую коллизию»,— говорят там.

По данным Счетной палаты, открытие бизнеса находится на втором месте по популярности среди целей социальных контрактов (156 тыс. соцконтрактов, или 28%). В результате 71% его пользователей увеличили доход, еще в 37% случаев среднедушевой доход семьи превысил региональный размер прожиточного минимума. С июля выплаты по соцконтрактам на ведение индивидуального предпринимательства могут вырасти до 350 тыс. руб., а на ведение личного подсобного хозяйства — до 200 тыс. руб. (такое поручение недавно дал президент). Впрочем, несмотря на востребованность инструмента, у властей остаются вопросы к его эффективности: зачастую малоимущие граждане не обладают необходимыми для ведения бизнеса знаниями. Поэтому к господдержке присоединится Минэкономики, которому надлежит обучать начинающих предпринимателей профильным навыкам.

Диана Галиева, Анастасия Мануйлова