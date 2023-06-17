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Коммерсантъ FM
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Цифровым активам приписали нулей

Выпуск на 15 млрд рублей ушел в одни руки

РЖД и «ВТБ Факторинг» провели крупнейшую сделку с цифровыми финансовыми активами (ЦФА) на российском рынке. Объем размещения составил 15 млрд руб., превысив в несколько раз суммарные объемы всех предшествующих размещений. Однако и эта сделка, и большинство предыдущих проходили в рамках тестирования и не являются инструментом, доступным широкому кругу инвесторов. Сдерживают развитие отрасли отсутствие вторичного рынка и недостаточная юридическая практика разрешения спорных вопросов.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

16 июня на ПМЭФ было объявлено о крупнейшей сделке с ЦФА. Эмитентом выступило ОАО РЖД, единственным инвестором — «ВТБ Факторинг». Размещение впервые прошло на площадке ООО «Системы распределенного реестра» (платформа «Мастерчейн»). Объем выпуска составил 15 млрд руб., что превысило в несколько раз размещенные до сих пор выпуски ЦФА. Срок обращения ЦФА составит полгода, доходность — ключевая ставка + 0,95% (то есть на текущий момент — 8,45% годовых). Прежние крупнейшие размещения были на площадке «Атомайза» (на 1 млрд руб.) и Альфа-банка (750 млн руб.).

В настоящее время в реестре операторов информационных систем (платформ, где можно размещать ЦФА) состоят семь организаций. Две из них — ООО «Токены» (дочерняя компания ПСБ, платформа «Токеон») и Еврофинанс Моснарбанк — вошли в реестр на этой неделе. К настоящему времени было заявлено более шести десятков выпусков ЦФА, часть из которых находится в процессе размещения. По оценке “Ъ”, без учета последнего размещения объем заявленных выпусков составил 4,58 млрд руб., однако объем размещения оказался меньше. В частности, по данным ЦБ, в 2022 году были размещены ЦФА на 728 млн руб., тогда как заявленный объем выпусков составлял 1,65 млрд руб.

«ЦФА отличает высокая технологичность процесса и скорость получения финансирования. В современных условиях роль данных преимуществ становится определяющей»,— пояснил предправления РЖД Олег Белозеров (цитата по пресс-релизу). С ЦФА уже первая сделка экономит участникам время по сравнению с обычным договорным процессом, процесс эмиссии, выкупа и погашения ЦФА проходит молниеносно и без дополнительных финансовых издержек, поясняют в ВТБ. Последний раз РЖД выходила на публичный рынок заимствований больше года назад. В конце апреля прошлого года, то есть в период повышенных ставок, компания собрала заявки на два пятилетних выпуска на 25 млрд руб. всего за один час без премаркетинга.

При этом заметное участие в сделках с ЦФА факторинговых компаний, как в лице эмитента («Сбербанк Факторинг», «Совкомбанк Факторинг», «Глобал Факторинг Нетворк Рус»), так и в лице инвестора («ВТБ Факторинг»), не относится к этому направлению финансовых услуг. «Никаких операционных вызовов, присущих факторинговым операциям, в сделке нет»,— поясняет исполнительный директор Ассоциации факторинговых компаний Дмитрий Шевченко. «Большинство выпусков ЦФА, в которых участвовали факторы, являются необеспеченными и больше похожи на кредитование, чем на факторинг»,— отмечает собеседник “Ъ” в одной из компаний. По его мнению, ЦФА можно встроить в факторинговую сделку, но для небольших сделок (до 50 млн руб.) взимаемые комиссионные могут «существенно повлиять на ставку, по которой компании предложат финансирование».

ВТБ рассматривает ЦФА в том числе для финансирования субъектов МСП, которые являются поставщиками крупных дебиторов. «Основные перспективы использования данного инструмента: рынок краткосрочного фондирования (до одного года), частичное замещение банковского кредитования в сегменте МСБ выпусками ЦФА, структурные продукты (в том числе привязанные к стоимости товаров или каким-либо котировкам, прежде всего, драгоценных металлов или стоимости квадратного метра жилья) и секьюритизация различных типов активов»,— добавляет директор по рейтингам структурированного финансирования «Эксперт РА» Павел Кашицын.

В целом, как отмечает господин Шевченко, идет «тестирование инструмента, вариантов эмиссии и оборота, базы инвесторов». Стоит учитывать, что «вторичный рынок по таким инструментам по-прежнему недоступен», указывает он. Текущие трудности использования ЦФА связаны с низкой ликвидностью этого инструмента ввиду большого количества платформ по выпуску ЦФА, которые не обладают свойством интероперабельности, и пока еще недостаточной юридической практикой разрешения спорных вопросов, связанных с выпусками ЦФА, в том числе с предоставлением залога по таким инструментам, отмечает Павел Кашицын.

Полина Трифонова

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