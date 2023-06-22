Цены на нефть ускорили падение до 4%, Brent стоит $74 за баррель

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE на 20:30 мск составила $74 за баррель — падение на 4,08% с начала торговой сессии 22 июня. Августовский фьючерс WTI на Нью-Йоркской бирже на то же время стоил $69,7 — снижение на 4,4%.

СМИ связывают снижение цен с заявлением главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Выступая в банковском комитете Сената 22 июня, он заявил, что восстановление инфляции к целевому уровню в 2% «займет много времени».

По данным Минэнергетики США, коммерческие запасы нефти в Штатах на неделе с 12 по 18 июня уменьшились на 3,83 млн баррелей, резервы бензина выросли на 479 тыс. баррелей, запасы дистиллятов увеличились на 434 тыс. баррелей. Эксперты ожидали роста нефтяных резервов на 450 тыс. баррелей, бензина — на 800 тыс. баррелей, а дистиллятов — на 1 млн баррелей.

Александр Кислов