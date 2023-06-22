«Ишимбайский известняк» пробивается в ущелье

Компания «Ишимбайский известняк», которая ранее заявляла о планах составить конкуренцию «Башкирской содовой компании» на рынке производства соды, пытается возобновить геологоразведку на Гумеровском месторождении. Общество обратилось в арбитражный суд Башкирии с иском, в котором просит обязать минземимущество направить договор аренды земельного участка, расположенного возле деревни Гумерово. Ранее суд по иску «Ишимбайского известняка» признал незаконными действия властей, не продливших договор аренды на этот участок, но заставить районную администрацию подписать допсоглашение к вышеуказанному договору компании не удалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии назначил на 9 августа рассмотрение иска ООО «Ишимбайский известняк» к минземимуществу Башкирии. Компания просит суд признать незаконными действия министерства при предоставлении земельного участка площадью 16,4 га, расположенного вблизи деревни Гумерово, а также обязать направить договор аренды в течение пяти рабочих дней.

Вблизи деревни Гумерово расположено одноименное месторождение известняка. Согласно государственному реестру лицензий на пользование недрами, «Ишимбайский известняк» имеет право на геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых на Гумеровском участке. Выданная ему лицензия действует до 28 марта 2039 года.

Спорный участок относится к землям сельхозназначения с разрешенным видом использования «под сельскохозяйственное производство». Компания получила его на торгах, которые проводила администрация Ишимбая. Договор аренды действовал с января 2018 года по 28 декабря 2020 года. Как следует из материалов дела, 23 ноября 2020 года истец попытался продлить срок действия договора, но городская администрация не рассмотрела его заявление.

ООО «Ишимбайский известняк» зарегистрировано в селе Ишеево Ишимбайского района в июне 2012 года. По данным «СПАРК-Интерфакс», учредителем компании является Ирина Крашенинникова. По данным участников рынка, бенефициаром ООО является бывший совладелец группы компаний «Тау» Иосиф Рутман. «Ишимбайский известняк» получил лицензию на геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых на Гумеровском участке в марте 2014 года. В ноябре 2017 года топ-менеджмент компании заявлял о планах построить в Стерлитамаке новое содовое производство. В июле 2019 года обществу пришлось приостановить геологоразведочные работы из-за иска Башкультнаследия о необходимости проведения историко-культурной экспертизы земельного участка возле Гумерово.

В апреле 2022 года компания обратилась в арбитражный суд Башкирии, попросив обязать городских чиновников продлить договор аренды. Суд удовлетворил иск частично. Он признал бездействие незаконным, но отметил, что с января 2021 года полномочия по распоряжению участком принадлежат минземимуществу, поэтому обязал министерство рассмотреть заявление «Ишимбайского известняка».

Апелляционная инстанция оставила решение в силе.

В марте текущего года, по данным «Ъ-Уфа», министерство, рассмотрев заявление компании, отказало в продлении договора аренды, так как спорный участок пересекается с землями лесного фонда. «Ишимбайский известняк» отметил в иске, что ранее в судебных заседаниях по заявлению к администрации Ишимбая ни мэрия, ни минземимущество этот довод не приводили.

Получить комментарии в «Ишимбайском известняке» вчера не удалось.

Президент Фонда развития горно-геологического наследия, образования и бизнеса некоммерческого партнерства «Башнедра» Расих Хамитов полагает, что аренда участка необходима компании для пользования недрами.

«Лет 10-15 назад мы по федеральному заказу проводили на Гумеровском месторождении геологоразведочные работы в интересах содового производства. Геологоразведочные работы можно проводить в том числе и на землях сельхозназначения, и на землях лесного фонда. Если у недропользователя есть лицензия на добычу известняка, он может взять участок за пределами населенных пунктов в аренду и вести работы»,— отмечает он.

Наталья Балыкова