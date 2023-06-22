Городские службы Москвы подготовились к худшей с начала лета непогоде

В Москве 23 июня ожидаются грозы и ливни, а также усиление ветра местами до 17 м/с. В отдельный районах столицы может выпасть до 25 мм осадков, что составляет более трети месячной нормы июня, сообщил вице-мэр Петр Бирюков. В связи с этим, сказал он, городские службы приведены в готовность.

«Такой комплекс неблагоприятных погодных условий с начала нынешнего лета ожидается впервые»,— цитирует господина Бирюкова Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

«Городским службам дано указание привести в готовность все силы, предназначенные для ликвидации последствий непогоды»,— рассказал вице-мэр, перечислив принятые меры.

В столице подготовлены источники аварийного питания;

проверены системы водоотведения;

в местах возможного скопления воды разместят спецтехнику;

под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства;

приняты меры по защите от порывов ветра объектов транспорта и зданий.

Информация об ухудшении погодных условий будет транслироваться на городских видеоэкранах и по телевидению. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад. О возможности ливня и грозы предупредят людей в зонах отдыха и парках.

Мария Федотова