СМИ: скончалась супруга Сергея Галицкого

Супруга основателя розничной сети «Магнит» и президента ФК «Краснодар» Сергея Галицкого Виктория скончалась 14 июня. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

По данным издания, Виктория Галицкая последние два года жила в Италии, где проходила медицинское лечение. Известно, что ее тело было доставлено для захоронения в Краснодар.

Сергей Галицкий — известный в Краснодарском крае и за его пределами бизнесмен, общественный деятель и меценат. В 1998 году он основал розничную сеть «Магнит». Через 20 лет продал большую часть своей доли. Занимает по итогам 2022 года 37-е место в рейтинге миллиардеров, составленном Forbes. Настоящая фамилия Галицкого Арутюнян. Сергей взял фамилию жены. Супруги воспитали дочь Полину, ей 27 лет.

Татьяна Ручкина

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