Свобода, равенство, слежка

Властям ЕС в ближайшие месяцы предстоит ответить на непростой вопрос: что важнее — свобода СМИ или всеобщая безопасность? Они готовят внесение поправок в Европейский закон о свободе СМИ, пролоббированных Францией. Та выступает за неприкосновенное право журналистов на защиту от слежки и прослушиваний во время исполнения служебных обязанностей. Но с одной оговоркой — только если это право не мешает обеспечению национальной безопасности. И таких оговорок набралось на 32 вида уголовных преступлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Журналист снимает следы пуль после перестрелки на Елисейских полях в Париже (апрель 2017 года)

Фото: Benoit Tessier / Reuters Журналист снимает следы пуль после перестрелки на Елисейских полях в Париже (апрель 2017 года)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

В среду, 21 июня, Европейский совет объявил, что послы стран—членов ЕС поддержали внесение поправок в Европейский закон о свободе СМИ. Эти поправки, как отмечается в заявлении совета, должны «защитить свободу, плюрализм и независимость СМИ» ЕС, защитить самих журналистов, а также сделать медиа более прозрачными и независимыми от политических сил. А потому Париса Лийестранд, министр культуры Швеции, председательствующей в ЕС, выразила «радость» от того, что страны Евросоюза поддержали внесение поправок в закон.

«Свобода СМИ имеет основополагающее значение для демократического общества, однако она сталкивается с растущими угрозами как внутри ЕС, так и за рубежом»,— заявила госпожа Лийестранд.

Впрочем, далеко не все разделяют ее радость. Так, 62 общественные организации считают, что угроза свободе СМИ в Европе исходит сейчас прежде всего от властей ЕС. Организации, среди которых «Репортеры без границ», опубликовали открытое письмо, призывающее европейские власти отказаться от внесения ряда изменений в законодательство. И все они касаются положений о допустимости слежки за представителями СМИ.

Камнем преткновения между властями ЕС и правозащитниками стали поправки, которые лоббировала Франция. Ее представители в Европейском совете настояли на том, чтобы перечень условий для установки слежки и прослушивания журналистов был значительно расширен.

В документе, который оказался в распоряжении газеты Politico в мае, говорится, что журналистам предоставляется «непомерная» защита, которая «вызывает вопросы как с точки зрения ее необходимости, так и с точки зрения ее соразмерности».

Подчеркивая свою заботу о защите прав журналистов, Франция предложила ориентироваться на решение Европейского совета от 2002 года об основаниях для экстрадиции лиц в странах ЕС. В нем перечислены 32 вида преступлений. Расследование любого из них предлагается теперь использовать и в качестве предлога для слежки за журналистами. И эту версию поправок в итоге приняли остальные члены Европейского совета.

О подготовке изменений в тексте закона еще в сентябре прошлого года сообщила Еврокомиссия. И ее версия законопроекта значительно отличалась от французской. Там, в частности, оговаривалось, что правительства стран не имеют права «задерживать, наказывать, перехватывать, подвергать слежке или обыску» журналистов с целью раскрытия их источников, если только «это не оправдано первостепенными интересами общества». Другими словами, если это не противоречит работе органов власти по обеспечению национальной безопасности.

При этом установка шпионского оборудования на устройства связи журналистов также, по версии Еврокомиссии, недопустима, за исключением случаев расследования «серьезных преступлений», таких как терроризм, торговля оружием и людьми, убийство или изнасилование. Всего в этом списке было десять видов преступлений.

Все это не слишком отличалось от уже принятых на национальном уровне законов в ряде стране ЕС и Директивы о хранении данных самого ЕС от 2016 года, которые обязывают интернет-операторов и операторов связи хранить данные всех пользователей в течение полугода, а также предоставлять информацию спецслужбам по судебному ордеру для расследования серьезных преступлений.

«Последний компромиссный вариант текста от 24 мая создает серьезные риски для основных демократических принципов и фундаментальных прав Европейского союза, в частности для свободы прессы, свободы выражения мнений и защиты журналистов»,— говорится в письме правозащитников.

Они, в свою очередь, требуют убрать из законопроекта пункт о защите «национальной безопасности» в качестве причины для осуществления слежки и прослушивания журналистов, значительно сократить список преступлений, при расследовании которых власти могут применять репрессивные меры против журналистов и их источников, а также прописать четкий список мер по защите прав и свобод работников СМИ.

Принятие поправок Европейским советом означает, что правозащитники и журналистские организации проиграли первый этап борьбы за свои права. Но до формального принятия поправок еще далеко: теперь Европейскому совету предстоит убедить в целесообразности таких поправок Еврокомиссию и Европарламент.

Кирилл Сарханянц