8 миллиардов пропали в «Октябре»

Приговор бывшему исполнительному директору Волгоградского металлургического завода «Красный Октябрь» Дмитрию Герасименко вступил в законную силу — подсудимого приговорили к 8 годам колонии общего режима и крупному штрафу за присвоение имущества предприятия на сумму более 8,5 млрд руб. Решению суда предшествовало десятилетие банкротства, а также другое уголовное дело, пятеро фигурантов которого получили реальные сроки. Сам бывший менеджер объявлен в международный розыск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кредиторы ВМЗ не стали останавливать производство

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Кредиторы ВМЗ не стали останавливать производство

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Волгоградский областной суд оставил без изменений приговор в отношении бывшего исполнительного директора ЗАО «ВМЗ «Красный Октябрь» Дмитрия Герасименко — он признан виновным в присвоении или растрате имущества предприятия на сумму свыше 8,5 млрд руб. (ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Ранее судья Краснооктябрьского районного суда Евгения Сараева приговорила подсудимого к штрафу в 700 тыс. руб. и восьми годам колонии общего режима. Кроме того, суд постановил взыскать с экс-менеджера почти 8,4 млрд руб. в пользу завода — ровно эту сумму требовал конкурсный управляющий Сергей Харченко. В пресс-службе суда сообщили, что разницу между нанесенным ущербом и требованием с подсудимого удалось взыскать ранее.

В ходе разбирательства выяснилось, что Дмитрий Герасименко вместе с одним из ранее осужденных бывших конкурсных управляющих «фактически управлял процедурой банкротства завода путем выкупа основных прав требований к указанной организации в пользу подконтрольных ему юридических лиц. Проведя замещение активов завода, Герасименко утвердил «Положение о порядке продажи имущества» и привлек в качестве организатора торгов подконтрольную ему фирму».

Апелляционные жалобы подавали как адвокат подсудимого, так и представитель гособвинения; один просил оправдать подзащитного, другой — ужесточить наказание. В итоге коллегия по уголовным делам Волгоградского областного суда оставила решение первой инстанции без изменений — приговор вступил в законную силу.

Адвокат Дмитрия Герасименко Александр Резвяков в беседе с „Ъ“ комментировать решение суда не стал.

Ранее следователи утверждали, что уголовное дело связано с созданием Волгоградского металлургического комбината "Красный Октябрь" на базе части активов ВМЗ «Красный Октябрь». Утверждалось, что данная схема использовалась для вывода ­активов.

Сам Дмитрий Герасименко находится в международном розыске с начала следствия. Уголовное дело он называл попыткой рейдерского захвата.

В марте прошлого года вступил в силу приговор другим лицам, которых следствие посчитало причастными к присвоению имущества завода. Тогда на скамье подсудимых оказались два бывших конкурсных управляющих предприятия, руководители ряда других коммерческих структур, а также экс-гендиректор «Красного Октября» Роман Модзгвришвили. Всего пятеро подсудимых получили крупные штрафы и сроки от пяти до семи лет.

В частности, конкурсные управляющие ВМЗ Павел Пименов и Алексей Тарасов через подставные фирмы продали акции завода по заниженной стоимости. В ходе одной из таких сделок за 62 млн руб. продан пакет, позже оцененный в 3 млрд руб.

Несмотря на десятилетнее банкротство, завод «Красный Октябрь» остается среди лидеров российского рынка специальных сталей. Предприятие основано в 1897 году. Сегодня «Красный Октябрь» выпускает порядка 900 марок стали различного назначения и профиля. Среди них — стали для автомобильной и авиационной промышленности, химической и нефтегазоперерабатывающей отраслей, а также для производства брони. По данным сайта завода, его доля на рынке нержавеющих сталей превышает 50%.

В октябре 2012 года Арбитражный суд Волгоградской области признал завод банкротом и назначил Павла Пименова конкурсным управляющим. Преступные действия датированы периодом с октября 2011-го по ноябрь 2015 года. На данный момент в карточке дела указано 203 истца.

В результате действий подсудимых в 2018 году на заводе встало производство; в ситуацию пришлось вмешаться региональным властям. В 2019 году кредиторы приняли решение продолжить хозяйственную деятельностью.

В 2019 году Арбитражный суд Волгоградской области постановил, что учредители завода — швейцарские компании Red October InternationalS.A. и Segoa Ventures Ltd. — приобрели контрольный пакет акций завода в обход законов РФ и лишили фирмы контроля над предприятием.

Никита Маркелов