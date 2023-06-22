Алмазы подешевели за год почти на 15%

По данным Global Rough Diamond Price Index от компании Paul Zimnisky Diamond Analytics, мировые цены на алмазы за последние 12 месяцев упали на 13,8%, а с начала текущего года — на 6,5%. Авторы индекса отмечают, что своего пика мировые цены на алмазы достигли в начале февраля прошлого года — с того времени снижение составило 18,4%.

Аналитики объясняют падение цен коррекцией после роста спроса на алмазы во время пандемии COVID-19. «Когда люди не могут путешествовать или ходить по ресторанам, они тратят свои деньги на покупку люксовых товаров и драгоценностей»,— сообщил в интервью телеканалу CNBC глава американской сети по продаже ювелирных украшений и драгоценностей Angara Jewelry Анкур Дага. Он добавил, что, когда экономики начинают «открываться» после ковидных ограничений, спрос перемещается в другие сегменты, поэтому цены на алмазы идут вниз.

Еще одной причиной снижения цен на алмазы в последние месяцы эксперты считают сокращение спроса со стороны китайских потребителей на фоне замедления экономики КНР и роста макроэкономической неопределенности в целом.

Евгений Хвостик