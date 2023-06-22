В Ростове возбуждено уголовное дело по факту смерти активиста Анатолия Березикова

В связи со смертью в спецприемнике Ростовской полиции активиста Анатолия Березикова возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства, сообщил источник «Ъ» в правоохранительных органах. «Дело по ст. 110 УК РФ возбуждено по факту. В рамках его прошел обыск у адвоката Ирины Гак. Подозреваемых пока нет»,— пояснил собеседник.

Тело 40-летнего Анатолия Березикова было найдено 14 июня в спецприемнике для административно арестованных лиц. По предварительной информации, мужчина, отбывавший срок за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ), совершил суицид путем повешения. По мнению адвоката Ирины Гак и общественной защитницы Татьяны Спорышевой, на арестованного Анатолия Березикова оказывали давление представители правоохранительных органов.

По словам Татьяны Спорышевой, Анатолий Березиков был арестован 11 мая Первомайским районным судом Ростова за неповиновение законному требованию сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП РФ). Мужчину отправили отбывать наказание в виде административного ареста на десять дней. Когда срок заключения истек, Анатолий Березиков снова был задержан. На этот раз за мелкое хулиганство — задержанный после выхода из спецприемника нарушал общественный порядок. Его доставили в Ленинский районный суд, где вновь признали виновным в административном правонарушении и отправили под арест. Ситуация повторилась спустя десять дней. В последний раз мужчина был отправлен в спецприемник до 15 июня.

Адвокат Ирина Гак по факту повторного ареста 21 мая написала жалобу в Ростовский областной суд, где сообщила, что к подсудимому в спецприемник якобы приходил следователь ФСБ. Он заявил, что против арестованного готовится уголовное дело за расклеивание антивоенных листовок в Ростове-на-Дону.

Как рассказал источник «Ъ» в ФСБ, Анатолий Березиков принимал участие в проекте «Хочу жить», распространяющем антивоенные листовки, в которых сообщается о контрнаступлении украинских войск, а также содержатся призывы сдаваться в плен украинским войскам.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону