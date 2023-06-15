Правозащитница сообщила о смерти активиста в спецприемнике Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону в спецприемнике для отбывающих наказание по административным делам 14 июня умер активист Анатолий Березиков. О смерти активиста сообщила ростовская правозащитница Татьяна Спорышева в своем Telegram-канале. В пресс-службе ГУ МВД Ростовской области журналистам не смогли предоставить оперативный комментарий по ситуации.

Мужчину дважды возвращали в учреждение по обвинениям в совершении административных правонарушений, а именно — антивоенную агитацию.

По словам госпожи Спорышевой, Анатолий Березиков был задержан 11 мая за то, что ездил на велосипеде и распространял в городе антивоенные листовки. Его действия были признаны мелким хулиганством (ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ). В качестве наказания мужчину отправили под арест на 10 дней. Он отбывал наказание в спецприемнике по адресу пер. Семашко, 1.

Когда срок заключения завершился, Анатолия Березина вновь отвезли в суд, где вновь обвинили в совершении административного правонарушения и снова отправили под стражу на 10 дней. Ситуация повторилась 31 мая. В этот раз Ленинский районный суд решил отправить мужчину под арест до 15 июня. То, в чем повторно обвинили мужчину, Татьяна Спорышева не сообщила.

Как заявила в жалобе Ростовскому областному суду адвокат задержанного Ирина Гак, в период ареста к Анатолию Березикову якобы приходил следователь ФСБ, который рассказал ему, что он вновь будет оставлен под стражей, так как против него готовится уголовное дело. Также адвокат утверждает, что к задержанному применялись физические меры воздействия и оказывалось давление сотрудниками правоохранительных органов. Когда адвокат пришла в спецприемник для оформления нотариальной доверенности, стало известно, что Анатолий Березиков умер. Причины и обстоятельства смерти неизвестны.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону