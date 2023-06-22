Главный тренер сменился у команды баскетбольного клуба «Купол-Родники» в Ижевске

Пост главного тренера баскетбольного клуба «Купол-Родники» в столице Удмуртии занял Сергей Чернов, который завершил карьеру игрока, сообщает пресс-служба команды. Прежним тренером был Вадим Филатов, который перешел на работу в новое место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба баскетбольного клуба «Купол-Родники» Фото: пресс-служба баскетбольного клуба «Купол-Родники»

Отмечается, что в 2010-2011 годах стал чемпионом Суперлиги, а в 2015-2016 годах стал обладателем Кубка России и бронзовым призером Суперлиги.

Господин Чернов подчеркну, что предложение стало новым этапом в его жизни. «Прекрасно понимаю, что такая возможность выпадает не каждому, поэтому с огромной ответственностью принимаю этот вызов. Вектор развития молодых игроков сохраняется. Очень хочется собрать боевой коллектив, готовый биться и отдавать все силы на площадке, чтобы радовать победами болельщиков и любителей баскетбола»,— отметил тренер команды.