МИД России назвал неуместным присутствие Макрона на саммите БРИКС в ЮАР

Российская сторона обратила внимание властей ЮАР на неуместность участия лидеров «недружественных стран» в саммите БРИКС. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Ранее желание посетить саммит выразил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Понятно, что лидер государства, которое проводит настолько враждебную и неприемлемую для нас политику, настолько акцентированно и убежденно рассуждает о том, что Россию нужно активно изолировать в международном плане, разделяет линию общенатовскую на нанесение нам так называемого стратегического поражения, такой лидер неуместен в качестве гостя на БРИКС»,— сказал господин Рябков журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Сергей Рябков отметил, что определять круг приглашенных на саммит должна принимающая сторона, однако этому должны предшествовать консультации со всеми участниками БРИКС. «И мы не скрываем данный наш подход, сказали о нем коллегам из ЮАР. Рассчитываем, что наша точка зрения будет в полной мере принята»,— добавил он.

13 июня газета L`Opinion со ссылкой на источник, близкий к окружению французского президента, сообщила, что Эмманюэль Макрон обратился к президенту ЮАР Сирилу Рамафосе с просьбой предоставить ему возможность участвовать в саммите БРИКС. По словам источника, для господина Рамафосы эта просьба стала сюрпризом, и он планирует обсудить ее с партнерами по БРИКС.

Саммит глав государств, входящих в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), запланирован на 22–24 августа и должен пройти в Йоханнесбурге. Власти ЮАР несколько раз обсуждали формат саммита после того, как Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина по делу о «незаконном вывозе детей». Согласно Римскому статуту, подписавшие его страны обязаны выдать МУС подозреваемых, в отношении которых инстанция выдала ордер на арест. ЮАР подписала Римский статут МУС в 2000 году.

Милена Костерева