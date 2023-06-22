Украина получит дополнительную помощь в $500 млн на зарплаты и пенсии от западных стран

Украина получит дополнительную помощь на сумму $500 млн от США, Великобритании и Финляндии. Средства пойдут на выплаты зарплат для сотрудников бюджетного сектора и пенсий. Об этом сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль.

«Сегодня мы подписали очередное соглашение о привлечении финансирования в $500 млн от Великобритании из пакета помощи Украине на сумму $1,76 млрд. Помощь будет оказана при поддержке США, Великобритании и Финляндии»,— написал господин Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Средства пойдут на зарплаты для учителей и спасателей, а также на выплаты пенсий, поддержку малобеспеченных семей, детей с инвалидностью, матерей-одиночек и внутренне перемещенных лиц, пояснил Денис Шмыгаль.

С начала российско-украинского конфликта Евросоюз выделил Киеву около €38 млрд экономической помощи. Bloomberg со ссылкой на источники писал, что ЕС собирается также предложить Украине пакет финансовой помощи на €50 млрд. Средства выделят в виде грантов, льготных кредитов или гарантий.

Олеся Павленко