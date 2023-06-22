Казань выкупает «первичку»

Количество проданных квартир в новостройках Казани за пять месяцев 2023 года сократилось на четверть. При этом выручка девелоперов упала лишь на 6%. На фоне высоких цен — в среднем 170–180 тыс. за кв. м — многие квартиры продаются по акции. Как ожидают эксперты, к концу 2023 года сумма от продаж первичного жилья может превысить уровень прошлого года. «Мы приходим к тому, что продавать начинают меньше, но при этом зарабатывать больше»,— считают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

В Казани в январе–мае 2023 года были проданы 3,48 тыс. новых квартир. Это на 23,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда застройщики реализовали 4,53 тыс. квартир в новостройках. Об этом сообщило агентство «Урбан медиа», проанализировав данные портала «Дом.РФ» (агентство ипотечного жилищного кредитования). Общая площадь проданных квартир в этом году составила 163,7 тыс. кв. м против 223,4 тыс. кв. м в первые пять месяцев 2022 года — сокращение составило 26,7%.

«В целом казанские застройщики продали на 1048 штук меньше, чем в кризисный 2022 год. А общее число проданных квадратных метров сократилось почти на 60 тысяч»,— отмечают в «Урбан медиа». При этом объем выручки застройщиков сократился на 1,8 млрд руб., или на 6,2%. В январе–мае этого года стоимость проданных квартир составила 27,03 млрд руб. (в аналогичный период прошлого года — 28,83 млрд руб.).

В Казани продолжается тренд на уменьшение размеров предлагаемых квартир. Средняя площадь продаваемых объектов в 2023 году сократилась на 2,28 кв. м., до 47 кв. м. Средняя стоимость «квадрата» выросла на 36 тыс. руб., до 178 тыс. руб., а средняя стоимость квартиры — на 1,4 млн руб., отмечает аналитический портал. «Тенденция такова, что застройщики стали продавать меньше в количестве, при этом их прибыль сильно не уменьшилась. Рынок трансформируется. Мы приходим к тому, что продавать начинают меньше, но при этом зарабатывать больше»,— объясняет руководитель аналитического отдела «Урбан медиа» Марат Идиатуллин.

По итогам пяти месяцев по количеству проданных квартир лидируют «Ак барс дом» (484 квартиры), «Унистрой» (477 квартир) и «СМУ-88» (428 квартир). При этом с проданных объектов больше всего заработала компания «СМУ-88» — 4,3 млрд руб. Затем следует «Унистрой» — 4,1 млрд руб. и «Ак барс дом» — 3,8 млрд руб. Тройка лидеров, отмечается в исследовании, занимает 45% общего рынка продаж новостроек в Казани. Следующими за ними идет московская «ПИК», которая пришла в Казань в прошлом году и заняла уже около 10% рынка.

Отметим, что, по данным «Дом.рф», в Татарстане к маю 2023 году нераспроданными были около 60% строящихся квартир. В апреле этот показатель достигал 74%. На «затоваривание» рынка жилья, которое происходит по всей России, тогда обращал внимание президент РФ Владимир Путин. «Как вы знаете, в прошлом году наши строители вышли на рекордные объемы ввода жилья. Однако видно также, что на рынке недвижимости начинают возникать и определенные дисбалансы: происходит так называемое затоваривание, что в дальнейшем может привести к сокращению стройки»,— говорил глава государства. Глава федерального Минстроя Ирек Файзуллин предложил застройщикам снизить цены.

По данным «Авито Недвижимости», сейчас 75% казанских квартир в новостройках выставляют на продажу по акции. А в среднем по стране так обстоит с 59% квартир. Девелоперы предлагают скидки на приобретение квартир, рассрочки на несколько месяцев и ипотеку на льготных условиях.

Как прогнозирует господин Идиатуллин, общее количество проданных квартир и выручки в 2023 году превысит показатели прошлого года. «Стабильный рост на рынке подтверждают несколько факторов. Первое — то, что ЦБ 9 июня оставил ключевую ставку на уровне 7,5%. Второе — с начала 2024 года первоначальный взнос будет увеличен до 30%. А это будет искусственная стимуляция продаж. Ситуация повторяется с прошлогодней — скорее всего, ноябрь и декабрь станут самыми ажиотажными на рынке новостроек»,— отмечает Идиатуллин.

Гендиректор ООО «Ваш надежный риелтор и НЛБ», вице-президент гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев отмечает, что 2021 год был «аномально высоким по количеству продаж квартир, а 2022 год — аномально низким». При этом он напоминает, что продажи в прошлом году упали после начала спецоперации РФ на Украине, при этом в январе и феврале продажи были еще высокими. «Если взять статистику в апреле, мае и июне, то сейчас продается больше квартир, чем год назад»,— объясняет он. Господин Савельев также ожидает, что в 2023 году количество продаж будет больше, чем в прошлом. «До 2021 года далеко, но мы выйдем на уровень 2019–2020 годов, когда был нормальный стабильный рынок». По словам господина Савельева, сейчас цены не растут и остаются в среднем 170–180 тыс. за кв. м. Однако, по его словам, «ценник сейчас довольно высокий на первичном рынке, поэтому акции и скидки будут однозначно».

Кирилл Антонов