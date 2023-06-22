Сирот зовут на фронт

В Татарстане хотят стимулировать выпускников детских домов участвовать в специальной военной операции (СВО) РФ на Украине. Госсовет республики планирует принять закон, согласно которому отправившиеся на фронт сироты и те, кто рос без попечения родителей, получат «преимущественное право» на жилье. В регионе ежегодно детдома и интернаты покидают более 1,5 тыс. человек. Государство и без того обязалось обеспечить их квартирами по достижении 18 лет. Однако денег в бюджете на всех не хватает, и по факту им приходится ожидать жилье по пять лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Госсовет Татарстана подготовил проект изменений в республиканский закон «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Согласно этому документу, сироты, которые участвовали в СВО «на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области», будут иметь «преимущественное право» на получение квартир в Татарстане от государства.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что такая мера нужна для «повышения социальных гарантий» сирот и тех, кто остался без попечения родителей,— участников спецоперации.

Напомним, согласно федеральному и республиканскому законодательству, детям, оставшимся без родителей, предоставляют жилье по договору социального найма. Такое право у них появляется, когда им исполняется 18 лет и их больше не содержат в детдомах, школах-интернатах, больницах, а также после получения профессионального образования, прохождения службы в армии, отбывания срока в исправительном учреждении. Сирота может рассчитывать на предоставление ему дома или квартиры площадью не менее 24 кв. м в том же населенном пункте, где он проживал или находился в детдоме. Если сирота хочет получить жилье в другом городе, то он сначала должен там прописаться.

В пресс-службе министерства образования и науки Татарстана „Ъ“ сообщили, что на конец 2022 года в республике числилось 9,26 тыс. детей, не достигших совершеннолетия, которые остались без попечения родителей. В прошлом году право на получение жилья наступило у 1546 детей-сирот, то есть они достигли 18 лет. Однако в 2022 году однокомнатные квартиры получили лишь 600 лиц данной категории — «в соответствии со средствами федерального и республиканского бюджетов».

По данным министерства, в 2023 году число квартир, которые получат сироты, увеличится. Согласно региональной программе, речь идет о 930 жилых помещениях. Однако их распределят между теми, кто попал в соответствующий реестр до февраля 2018 года. Таким образом, чтобы получить квартиру от государства детям-сиротам приходится ждать не менее пяти лет. Однако если сиротам негде жить, им могут предоставить социальную гостиницу, пояснили „Ъ“ в пресс-службе Минобрнауки. В министерстве добавили, что, как правило, сироты подают заявления на получение квартир в Казани и Набережных Челнах, а в районах жилье остается невостребованным.

Согласно подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», на закупку квартир в 2023 году планируется выделить 1,58 млрд руб. из бюджета Татарстана, а еще 114 млн руб. — из бюджета РФ. В 2022 году на эти цели было заложено 904 млн руб. и 56 млн руб. соответственно. Подпрограмма предполагает обеспечение жильем к 2025 году всех сирот, которым исполнилось 23 года.

Ранее Госжилфонд Татарстана отчитывался, что с 2013 года передал детям-сиротам почти 4 тыс. квартир в чистовой отделке, которые «оборудованы сантехникой, электрическими или газовыми плитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды, электроэнергии».

В Госсовете Татарстан пока не располагают данными, сколько детей-сирот и оставшихся без попечения родителей участвуют в СВО. «Мы сейчас направили соответствующие запросы. Надеемся, что скоро получим эти сведения, если в силу закона их можно раскрыть. У нас достаточно много военных формирований. Мы не можем гарантировать, что, например, сирота из Актаныша не призвался из другого субъекта, а затем вернется в республику»,— сказал „Ъ“ глава комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию, депутат «Единой России» Александр Тыгин. При этом он заверил „Ъ“, что с принятием закона другие дети-сироты не останутся без квартир. «Вы же в курсе, какая численность (детей-сирот.— „Ъ“) в программе на решение жилищного вопроса. Цифры фантастические. Пять лет назад и близко не пахло такими объемами»,— сказал господин Тыгин.

«Когда кто-то получает преимущественное право, очередь отодвигается для всех остальных. Для того чтобы двигалась очередь, есть лишь один вариант — это увеличить количество квартир, которые предоставляются детям-сиротам, в том числе участникам специальной военной операции. Иначе у других очередь будет двигаться медленнее»,— говорит уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. По ее словам, выпускники детских домов «периодически обращаются» к омбудсмену с жалобами. «Но это проблема почти во всех регионах нашей страны: сирот больше, чем объем жилого фонда, который им предоставляется»,— отметила она. В то же время госпожа Волынец заверила, что «ситуация в Татарстане обстоит лучше, чем в других регионах» и есть случаи, когда сироты приезжают в Татарстан, чтобы получить квартиру здесь. Кроме того, она отметила факты «фиктивного сиротства»: когда родители «инициируют, чтобы их лишили прав на ребенка, чтобы дети могли получить квартиру от государства». «Для государства выкупить квартиру для детей-сирот — это большие средства. В такое сложное экономическое время проблема очереди не решена»,— заключила Ирина Волынец.

Вице-президент гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев считает, что увеличение количества квартир, которые государство будет приобретать и строить для детей-сирот, не повлияет на рынки аренды и продаж недвижимости. «В Казани для детей-сирот соцжилье строит Госжилфонд. Да и объем такого жилья — капля в море»,— отметил он.

Ожидается, что законопроект будет принят уже на ближайшей сессии Госсовета в июле.

Кирилл Антонов