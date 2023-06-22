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Коммерсантъ FM
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Потребительский спрос не так уж силен

Мониторинг конъюнктуры

По данным Росстата (опрос более 5 тыс. человек во всех субъектах РФ с 1 по 10 мая), потребительские настроения и ожидания населения РФ продолжили улучшаться, а индекс потребительской уверенности (ИПУ) во втором квартале 2023 года вырос на 3 процентных пункта (п. п.), до минус 15% — это максимум с доковидного первого квартала 2020 года (минус 11%). Улучшения наблюдались во всех возрастных группах.

В составе ИПУ индекс ожидаемых краткосрочных изменений экономической ситуации в стране вырос на 4 п. п. (минус 9%) за счет представителей средней и старшей возрастных групп, в младшей — оценки стабилизировались. Индекс изменений в экономике за прошедший год за второй квартал вырос на 7 п. п. (минус 22%) — максимум со времен COVID-19. На этом фоне индекс происшедших изменений в личном материальном положении за второй квартал вырос на 1 п. п. (минус 12%) за счет уменьшения негативных и роста нейтральных оценок среди населения среднего возраста и стабилизации положительных оценок на уровне 11%. Индекс благоприятности условий для крупных покупок увеличился на 2 п. п. (минус 25%), как и индекс благоприятности условий для сбережений — до минус 31% (см. график).

Однако несмотря на высокий потребительский оптимизм, по данным «Сбериндекса», расходы домохозяйств на товары и услуги во втором квартале стали расти заметно медленнее, чем в первом квартале 2023 года. С 12 по 18 июня они в номинале в годовом выражении увеличились на 7,5% против роста на 7,2% и 7,7% в предыдущие две недели. По оценке аналитиков Telegram-канала MMI, основанной на недельной динамике «Сбериндекса», сокращение реального потребительского спроса в мае по сравнению с апрелем 2023 года могло составить 1,5–2% с учетом сезонности. Схожие оценки пока получаются и по июню: темпы движения вниз — 1,5–2% месяц к месяцу с учетом сезонности, год к году динамка положительная — 4–4,5%, отмечают авторы расчетов.

Отметим, что, по данным опубликованного вчера ЦБ июньского мониторинга предприятий, краткосрочные ожидания компаний также ухудшались второй месяц подряд — снижение оптимизма демонстрировали розничная торговля, а в сегменте обрабатывающих производств — производители потребительских товаров, что также может говорить о затухании потребительского спроса либо о завышенных ожиданиях предприятий.

Артем Чугунов

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