Оптимистично-неустойчивое производство

В апреле рост промпроизводства, продолжающийся (с исключением сезонности) с февраля 2023 года, ускорился до 1,7% после 1,3% месяцем ранее и 0,6% в феврале, свидетельствуют данные Росстата. С учетом сезонности, по оценке Минэкономики, рост в обработке за апрель составил 2,8% (плюс 3,6% за март). Значительный вклад в динамику обрабатывающих отраслей в апреле продолжили вносить металлургия и машиностроение (плюс 2,3 п. п.), отмечают в ведомстве. Рост благодаря углю и металлам вернулся и в добычу — с устранением сезонности он составил 1% за апрель против такого же спада за март. Расширение выпуска в апреле подтверждают также данные Высшей школы экономики и ЦМАКП, которые исключают наиболее волатильные и закрытые отрасли (см. график). Впрочем, в апреле, по данным ЦМАКП, интенсивность роста в сравнении с мартом начала снижаться. Ускоренное увеличение выпуска в 2023 году, напомним, во многом основано на сверхоптимистичных ожиданиях компаний (см. “Ъ” от 10 и 22 мая).

«Положительная динамика продаж в сочетании с оптимизмом прогнозов спроса позволяет предприятиям наращивать производство и формирует вполне оптимистичные планы выпуска»,— замечает Сергей Цухло из ЦМАКП, ссылаясь на данные опросов промышленников в мае. Однако, добавляет он, нулевой баланс оценок запасов готовой продукции и снижение удовлетворенности спросом свидетельствуют о неуверенности в устойчивости позитивных изменений марта—мая: хотя планы выпуска остаются на самом высоком уровне с февраля 2022 года, предприятия не готовы полностью реализовать их.

Росстат же фиксирует осторожный рост индекса предпринимательской уверенности: в добыче в мае на 0,1 п. п. к апрелю (3%), в обработке — на 0,7 п. п. (3,9%). Первый связан с увеличением доли позитивных оценок текущего спроса (с минус 7% до минус 6,5%), второй — с ожидаемым ростом выпуска (на 1,7 п. п., до 27,4%). Обработке удалось незначительно увеличить средний уровень загрузки производственных мощностей (на 1 п. п., до 62%), но дефицит работников сохраняется. Опубликованный же вчера индекс РСПП фиксирует замедление роста спроса как на конечную, так и на инвестиционную продукцию предприятий. Если в мае о росте спроса на промежуточные товары сообщали 35% компаний, то в апреле — уже 29%. В секторе B2B о росте числа заказов сообщили 25% предприятий против 30% месяцем ранее.

Диана Галиева