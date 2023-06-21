Туристам предложат научный багаж

В Нижегородской области начинается реализация программы развития научного туризма в рамках Десятилетия науки и технологий. Первым ее участником в регионе стал Нижегородский госуниверситет имени Лобачевского. Руководство вуза надеется, что туры помогут университету продвинуть перспективные научные разработки и найти заинтересованную молодежь. Эксперты говорят, что пока маршруты для научного туризма развиты слабо, но программа только стартовала и у нее большой потенциал: гостей постараются завлечь в лаборатории, музеи и на производства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудникам вузов предстоит поработать не только с приборами, но и с туристами

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Сотрудникам вузов предстоит поработать не только с приборами, но и с туристами

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородская область вошла в число пилотных 11 регионов, в которых в 2023 году стартовал проект по развитию научного туризма. Зампред координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах при президенте РФ Андрей Паштецкий рассказал, что в России планируется создавать комплексные туры, рассчитанные на аудиторию разных возрастов. Пока разработано 29 маршрутов, каждый из которых включает посещение научных объектов, общение с учеными и тематические мастер-классы. К 2025 году планируется расширить перечень до 200 объектов в 40 регионах России.

Одним из первых участников стал Нижегородский госуниверситет имени Лобачевского (ННГУ). По мнению и. о. ректора ННГУ Олега Трофимова, научный туризм поможет им популяризировать науку и показать, что вузы занимаются практическими разработками, которые могут быть внедрены в реальный сектор экономики.

«Мы надеемся, что те разработки, которые сейчас идут в ННГУ, более ярко и наглядно будут представлены в публичном поле. Необходимо показать бизнесу, в каком направлении работает университет, каковы его возможности, привлечь новых экономических партнеров. С другой стороны, мы сможем продемонстрировать молодежи научное направление. Те молодые люди, которые видят себя в решении научных задач, смогут присоединиться к этой работе»,— рассказал господин Трофимов.

Первые научно-познавательные туры в Нижегородской области начнутся 22 июня (стоимость трехдневной программы составляет 32 тыс. руб.).

Кроме посещения ННГУ туристов пригласят в музей горного дела и гипсовые шахты в Пешелани, музей Нижегородской радиолаборатории, мемориальный дом-музей Валерия Чкалова, музей скоростей и производственную площадку ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева.

По словам Андрея Паштецкого, к приему туристов в России подготовлено 77 научных объектов, а участники туров смогут самостоятельно провести научные опыты и испытания в принимающих их лабораториях. Программы разрабатываются и формируются совместно с научными организациями и органами власти. Однако окончательное слово остается за молодыми учеными, именно они оценивают, насколько интересен тот или иной маршрут.

«Это позволит показать, что наука в России существует не только в отчетах и на бумаге, но есть разработки и производства, где уже используются наукоемкие технологии. Программы по развитию научного туризма будут не только популяризировать науку, но и помогут молодежи в профориентации»,— добавил он.

Председатель студенческого научного общества Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова Дмитрий Качанов добавил, что развитие научного туризма должно стать одним из наиболее активно развивающихся направлений Десятилетия науки технологий.

«Пока этого не происходит. Понятно, что научный туризм хорошо развивается в Сочи, где его можно удачно совместить с курортным отдыхом. У нас в Санкт-Петербурге пока только Медицинский университет им. И. П. Павлова разработал свой маршрут. Остальные вузы и университеты еще не включились в эту программу или находятся на ее начальной стадии. Аналогичным образом ситуация складывается и в других российских регионах»,— отметил он, надеясь, что вузы проявят больше активности.

Руководитель комплекса синхротронно-нейтронных исследований Курчатовского института и председатель координационного совета при президенте Никита Марченко считает, что серьезных проблем с подготовкой маршрутов научного туризма быть не должно.

«Нам пока не хватает квалифицированных экскурсоводов, поэтому экскурсии вынуждены проводить сами ученые. Еще предстоит решить этот вопрос, а в остальном вузы прекрасно понимают, что развитие таких программ поможет им привлечь абитуриентов. В Нижнем Новгороде пока включился только ННГУ, но мы прорабатываем участие в проекте и с другими вузами»,— рассказал господин Марченко.

По мнению генерального продюсера АНО «Национальные приоритеты» Глеба Федорова, на первом этапе научный туризм не сможет существовать как отдельное направление и будет работать как дополнение к более массовым туристическим продуктам.

«Он может стать элементом маршрутов выходного дня или дополнением к автотуризму. Туроператорам сложно понять, какой из научных маршрутов может быть интересен путешественникам. Пока непросто выстроить логистику, потому что необходимо согласовывать с вузами доступ в те или иные лаборатории. Но туристический рынок осознает, что у этого сложного продукта есть большая перспектива»,— подытожил продюсер. До конца года в России планируется открыть еще девять направлений научного туризма.

В начале 2024 года все маршруты будут представлены на молодежном фестивале, который состоится на площадке образовательного центра «Сириус».

Андрей Репин