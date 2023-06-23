Реформа обращения с отходами производства и потребления в РФ («мусорная реформа») проводится уже четыре года. Эффективность взаимодействия государства, бизнеса и общества на пути к устойчивому развитию, болевые точки и примеры успешных в реализации реформы регионов страны, чей опыт является показательным, на ПМЭФ-23 обсудили участники дискуссии «На пути к переработке: от отходов к ресурсам».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники сессии констатировали: любой новый продукт, новый товар, выходящий на рынок, должен идти в комплекте с технологиями по его утилизации

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Участники сессии констатировали: любой новый продукт, новый товар, выходящий на рынок, должен идти в комплекте с технологиями по его утилизации

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Ход выполнения реформы в цифрах представила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко. Ежегодный объем накопления отходов в России составляет 50–60 млн тонн в год. Примерно 50% отходов сортируется, но только 12% в среднем утилизируется. «Ситуация по стране неравномерная,— призналась госпожа Абрамченко.— Московский регион, крупные агломерации здесь преуспели, а регионы Сибири, Дальнего Востока отстают».

Успех столичных городов, разумеется, связан с созданием там современной инфраструктуры по переработке. Для строительства перерабатывающих комплексов в регионах активно используется механизм концессии. По состоянию на май 2023 года в работе находится 10 концессионных соглашений с общим объемом инвестиций более 140 млрд рублей. В части утилизации отходов I–II классов опасности (зона ответственности «Росатома») до конца 2024 года планируется ввести в эксплуатацию семь заводов по обращению с этими видами отходов.

Морфология отходов

Цели реформы — к 2030 году довести уровень переработки до 100% и вдвое сократить количество полигонов — касаются в основном твердых бытовых отходов (ТБО) и отходов домохозяйств. «Мы смотрим на реформу гораздо шире»,— сказала госпожа Абрамченко. Конечная цель — обеспечить комплексный подход по обращению со всеми видами отходов. Тем более что объемы накопления промышленных отходов в нашей стране намного больше, чем бытовых. Виктория Абрамченко сказала, что самую большую долю занимают отходы, связанные с добычей полезных ископаемых.

Подумать над поведением

Одно из предлагаемых решений — добиться высоких показателей использования вторичного сырья в промышленности. По словам генерального директора ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) Дениса Буцаева, очень хорошо используются в промышленности вторичные бумага и металл. Стекло используется на 50%, есть предприятия, которым не хватает загрузки. Обратно в производство возвращается 10% пластика, это, пожалуй, самый популярный вторичный продукт. Катастрофически обстоит ситуация с текстилем: только 1–2% этого вторсырья попадает на утилизацию. «Мощностей для переработки этой фракции — кратно больше»,— посетовал господин Буцаев.

«Говоря о причинах, мы вновь возвращаемся к вопросам сбора»,— сказал руководитель РЭО, который видит решение в изменении поведенческой модели людей. «Поведенческая модель — это то, что каждый из нас может делать фактически каждый день путем несложного выбора в пользу более экологичных видов товаров, большей экологической ответственности, сепарации отходов, отказа от излишней упаковки, сдачи вещей во вторичный оборот,— объяснил господин Буцаев.— Без изменения поведенческой модели наличие даже самой современной инфраструктуры не приведет нас к желаемому результату».

Равнение на Ставрополь

В качестве примера успешного региона, которому удалось значительно продвинуться в вопросах обращения с отходами, представители власти называют Ставропольский край, где сегодня строится первый флагманский экотехнопарк экономики замкнутого цикла мощностью до 200 тыс. тонн переработки в год и стоимостью 4 млрд рублей. Еще до окончания строительства объекта в регионе налажен сбор вторсырья, доложил на встрече губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. «До экологической реформы мы собирали 600 тонн отходов в год, а сегодня собираем 1,3 млн тонн, закрыли более 1000 свалок. У нас действуют четыре региональных оператора, которые станут якорными инвесторами экотехнопарка»,— поделился цифрами глава региона. Планируется, что на перерабатывающем комплексе будет создано 2,5 тыс. рабочих мест.

Практически весь край оснащен системами раздельного сбора отходов. 71% ТБО сортируется. «При условии продолжения господдержки регоператоров у нас не останется шансов, кроме как довести этот показатель до 100%»,— заверил собравшихся руководитель экоответственного региона.

Слово регулятора

Не менее оптимистично выступил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев, заметивший, что сегодня сложно назвать другую регулируемую отрасль, показывающую такой же прирост валовой выручки, которую демонстрирует перерабатывающая отрасль. В 2023 году выручка региональных операторов по сравнению с 2021 годом выросла на 30% и составила 271,5 млрд рублей. Инвесторами в этом году будет вложено 12 млрд рублей на мероприятия, связанные с обращением с отходами. «В нынешней ситуации на международной арене эта цифра свидетельствует об определенном оптимизме участников отрасли»,— считает господин Королев.

Взгляд участника рынка

Позицию бизнеса на дискуссии обозначил Михаил Карисалов, председатель правления, генеральный директор ООО «Сибур» — одного из крупнейших производителей продукции из пластика для различных отраслей промышленности. Когда представителю компании задали вопрос, как она чувствует себя в условиях пошатнувшегося в мире доверия к данному материалу, в разговор вмешалась госпожа Абрамченко, сделав ремарку, что перед страной не стоит задача полностью отказаться от пластика. «Мы не можем отказаться от него в таких отраслях, как медицина, ЖКХ. Российская Федерация выступает за запрет на неперерабатываемые виды пластика»,— внесла ясность она.

Господин Карисалов признал, что сегодня в стране созданы все возможности, стимулирующие бизнес открывать ответственные с точки зрения экологии производства. Топ-менеджер рассказал о модели, используемой на своем предприятии (контроль над выбросами, замкнутый водооборотный цикл), и согласился, что компания действительно генерирует достаточно большое количество твердых бытовых отходов. В 2018 году доля вовлечения этих отходов составляла 23%, за прошлый год показатель достиг 57%. «Здесь следует отметить и партнерство с переработчиками отработанных машинных масел, и вовлечение катализаторов и продуктов обессоленных стоков твердых отходов в строительную отрасль»,— перечислил внутренние мероприятия компании руководитель «Сибура».

Некоторые инициативы пришли извне и стали развиваться как элементы промышленной и социальной культуры предприятия. Сюда относится поддержка большинства спортивных мероприятий в регионах присутствия компании по организации уборки и сохранения чистоты, установка фандоматов, создание экологических домов. «Эти малые инициативы меняют то самое восприятие, ту самую поведенческую схему и дают надежду, что из предписывающей экологической модели мы войдем во вовлекающую культуру»,— выразил надежду господин Карисалов.

Представлениями о светлом экологичном будущем в России поделилась и госпожа Абрамченко: «Еще на стадии создания производства нужно думать, как мы будем выводить это производство из эксплуатации. И любой новый продукт, новый товар, выходящий на рынок, должен идти в комплекте с технологиями по его утилизации. Вот тогда в будущем у наших детей не будет проблем».

Александра Тен