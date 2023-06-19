Тамбовский завод «Ревтруд» продает ДК «Электрон» в облцентре за 91 млн рублей

АО «Тамбовский завод “Ревтруд”» (структура воронежского концерна «Созвездие») выставило на продажу за 91 млн руб. здание ДК «Электрон». Торги опубликованы на электронной площадке «Ростеха» «РТ-Капитал».

За эту сумму продается земельный участок площадью 6,5 тыс. кв. м на улице Коммунальной, 76, здание ДК с «маркетинговым центром» (2,45 тыс. кв. м) и два склада (25 и 93 кв. м), а также линия электропередачи. Здание имеет водопровод, канализацию, отопление. Есть отдельный вход и «стихийная» парковка.

Заявки принимаются до 3 июля. Торги в форме аукциона назначены на 5 июля.

Олег Мухин

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