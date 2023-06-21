Создателя ядерной бомбы нашли в петле

Как стало известно «Ъ», следственные органы главного следственного управления Следственного комитета РФ (СКР) по Москве проводят доследственную проверку по факту предполагаемого самоубийства одного из создателей двухступенчатой термоядерной бомбы Григория Клинишова. Тело 92-летнего ученого было найдено в петле, в записке говорилось о добровольном уходе из жизни. Тем не менее следствие изучит обстоятельства произошедшего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Замоскворецкий следственный отдел ГСУ СКР по Москве проводит доследственную проверку по факту предполагаемого суицида Григория Клинишова. Его тело обнаружила дочь в квартире на Космодамианской набережной. Рядом с ученым, на шее которого обнаружены травмы, характерные для повешения, найдена записка. В ней, по данным «Ъ», господин Клинишов прощается с родными и близкими и объясняет, что ушел из жизни добровольно.

Причинами суицида могли стать тяжелые болезни ученого и смерть его супруги.

Тем не менее проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела, в том числе по ст. 110 (доведение до самоубийства) УК, или об отказе в этом.

Советский инженер-физик, кандидат физико-математических наук (1967) и лауреат Ленинской премии (1962) Григорий Клинишов являлся одним из создателей первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37, которая была испытана на Семипалатинском полигоне — ее сбросили с бомбардировщика Ту-16.

Николай Сергеев