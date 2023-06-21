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ТАСС: в Москве один из создателей советской термоядерной бомбы Григорий Клинишов покончил с собой

Один из создателей первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37 Григорий Клинишов был найден мертвым в своей квартире в центре Москвы. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, он совершил самоубийство.

«Он оставил предсмертную записку, которая находилась рядом с телом. В ней мужчина попрощался с родными»,— рассказали в экстренных службах. Господину Клинишову было 92 года. Агентство Regnum со ссылкой на источник сообщило, что родственники обнаружили тело инженера 17 июня в квартире на Космодамианской набережной в районе Замоскворечье.

Григорий Клинишов — кандидат физико-математических наук, лауреат Ленинской премии 1962 года. В СССР он занимался разработками ядерного и термоядерного оружия во Всесоюзном научно-исследовательском институте экспериментальной физики. Он работал инженером в теоретическом отделении под руководством физика-теоретика Андрея Сахарова. Для бомбы РДС-37, впервые испытанной 22 ноября 1955 года, он разрабатывал заряд.

Лусине Баласян

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