Путин разрешил владельцу Реалист-банка купить российскую «дочку» чешского J&T Banka

Президент России Владимир Путин санкционировал сделку по покупке активов чешского J&T Banka в РФ холдингом «Бюрократ», которому принадлежит Реалист-банк. Распоряжение размещено на портале правовой информации.

В рамках сделки «Бюрократ» выкупит 127 030 обыкновенных акций российской «дочки» J&T Banka и 70 000 привилегированных акций подразделения финорганизации в РФ.

В Реалист-банке подтвердили, что приобретут дочерний банк чешского J&T Banka A.S., который специализируется на комплексном обслуживании корпоративных клиентов и операциях на рынке ценных бумаг.

«Переход контроля над J&T Banka A.S. в российскую юрисдикцию позволит расширить возможности клиентов по управлению финансами»,— отмечают в банке.

Весной 2022 года после начала российской военной операции на Украине «в связи с международной ситуацией» головной чешский банк J&T Banka временно приостановил платежные операции с российским рублем. Финорганизация заявляла о намерении уйти с российского рынка.

Это вторая подобная сделка на российском банковском рынке, проведенная по специальному разрешению президента. С августа 2022 года все операции нерезидентов по продаже акций или долей в российских финансовых и кредитных организациях запрещены без разрешения главы государства. В ноябре прошлого года по новым правилам состоялась передача АвтоВАЗу РН-Банка.

Александр Кислов