Членов МОК от России проверят на причастность к вооруженным силам

Комитет по этике Международного олимпийского комитета (МОК) проверит членов этой организации — президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева и двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву — на их причастность к вооруженным силам РФ, заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс после завершения двухдневного заседания исполкома МОК, которое прошло в Лозанне. По словам господина Адамса, подобные действия будут предприняты для того, чтобы «избежать применения различных подходов в отношении спортсменов, официальных лиц из России и членов МОК от этой страны». Комиссия МОК по этике проверит соблюдение двух условий, содержащихся в рекомендациях МОК,— отсутствие активной поддержки боевых действий и контрактных обязательств с военными структурами. При этом учитываться будет только период после 24 февраля 2022 года.

75-летний господин Тарпищев является членом МОК с 1994 года и входит в первую десятку по стажу работы в этой организации среди действующих членов. Его полномочия завершатся в 2028 году по достижении 80-летнего возраста. В 2024 году истекает первый восьмилетний срок полномочий члена МОК 41-летней госпожи Исинбаевой.

Напомним, что 28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине, а в марте этого года исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

Кроме Елены Исинбаевой и Шамиля Тарпищева проверка пройдет в отношении почетных членов МОК Виталия Смирнова и Александра Попова. 88-летний господин Смирнов был избран в МОК в 1971 году — раньше, чем кто бы то ни было из всех нынешних членов этой организации, и в 2016 году стал ее почетным членом. 51-летний господин Попов, четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию, был членом МОК с 2000 по 2016 год.

Отвечая на вопрос по поводу допуска российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду 2024 года в Париже, господин Адамс подчеркнул, что в настоящий момент МОК не может обозначить временные рамки по вынесению того или иного вердикта. «Мы не приняли решения, будут ли россияне и белорусы выступать на Олимпиаде в Париже»,— заявил директор по коммуникациям МОК.

Евгений Федяков, «РИА Новости»