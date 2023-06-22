«Мы открываем для них эту возможность»

Вчера петербургские депутаты в первом чтении приняли законопроект о передаче городских зданий с землей без торгов инвесторам для создания медицинских и образовательных учреждений. Предполагается, что это позволит стимулировать реализацию новых проектов, направленных на развитие комфортной городской среды. Депутаты усмотрели в инициативе лоббирование интересов крупных городских инвесторов, таких как «Газпром», ЛУКОЙЛ и «Сбер».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представитель губернатора Петербурга в ЗакСе Константин Сухенко полагает, что механизмы ГЧП недостаточно проработаны юридически, чтобы считать их универсальными, поэтому администрация города предложила новый законопроект

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Представитель губернатора Петербурга в ЗакСе Константин Сухенко полагает, что механизмы ГЧП недостаточно проработаны юридически, чтобы считать их универсальными, поэтому администрация города предложила новый законопроект

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На заседании Законодательного собрания Санкт-Петербурга депутаты в первом чтении приняли губернаторский законопроект о передаче городского имущества без торгов и безвозмездно инвесторам, которые создают там школу, лицей или гимназию не менее чем на 550 мест либо медицинское учреждение. Инвестор получает права собственности без соглашения о государственно-частном партнерстве (ГЧП) и берет на себя все обязательства собственника по содержанию здания.

Как пояснил представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко, закон направлен на создание благоприятных условий бизнесу для реализации проектов в сфере здравоохранения и образования, а также на уменьшение расходных обязательств Петербурга по содержанию ветхих и неиспользуемых объектов. Следующее слушание пройдет в сентябре, после летних каникул в ЗакСе. Законопроект будет действовать до 31 декабря 2024 года.

Авторы законопроекта отметили, что на данном этапе документ требует серьезных поправок. Господин Сухенко уточнил, что инициатива направлена в первую очередь на развитие частных школ и медучреждений. Представитель губернатора не исключает возможность использования закона крупными инвестиционными компаниями для создания собственных медицинских центров и элитных школ для детей сотрудников. Авторы законопроекта на заседании пояснили, что точного алгоритма действий в инициативе не прописано. Инвестор самостоятельно находит здание и выходит к правительству с предложением о его реконструкции под социальный объект. После чего правительство рассматривает заявку и принимает решение о передаче заявителю прав собственности.

Депутат Михаил Амосов поинтересовался, как предлагаемый закон будет сосуществовать с соглашениями о государственно-частном партнерстве и не будут ли инвесторы вместо ГЧП выбирать рассматриваемую на заседании инициативу. Господин Сухенко не смог внятно объяснить, как будут уживаться два закона, но сообщил, что в будущем будет продуман механизм обременений для инвесторов, который позволит определить, для каких объектов применять ГЧП, а для каких — рассматриваемую инициативу.

Депутат от партии КПРФ Александр Рассудов прямо указал на то, что законопроект принимается в интересах «Газпрома». «К сожалению, мы так и не получили ответа на один существенный вопрос: ради чего мы будем передавать городские объекты, прежде всего в центре города, таким нерыночным способом, как целевое предоставление без проведения торгов. Но мне кажется, ответ на поверхности, и он отвечает на все прозвучавшие в зале вопросы,— заявил господин Рассудов.— Давайте честно говорить, что данные поправки принимаются под конкретного и заранее известного потенциального инвестора: под "Газпром", которому необходима школа в историческом центре нашего города. Не надо врать, что законопроект принимается для обеспечения нужд простых горожан. Все мы понимаем, что для простых горожан поступление в эту школу заказано. Вход воспрещен. То же относится и к медицинским учреждениям. Поэтому критерии сейчас неизвестны: сама компания сейчас решает, какой объект и с какими характеристиками им нужен. "Газпром" создает свою социальную инфраструктуру».

В качестве заключительного слова Константин Сухенко фактически подтвердил все опасения депутатов и слова Александра Рассудова, заявив, что ничего плохого и страшного в передаче зданий крупным компаниям под их нужды он не видит. При этом господин Сухенко понял и принял к сведению опасения парламента. «У нас среди инвесторов действительно есть "Газпром", ЛУКОЙЛ, "Роснефть", "Сбер". И ничего плохого в том, что они будут создавать медицинские и образовательные учреждения в Санкт-Петербурге. И нет ничего страшного в том, что мы открываем для них эту возможность. Механизмы ГЧП недостаточно проработаны юридически, чтобы считать их универсальными. Поэтому прошу преодолеть отдельные сомнения и нехорошие предчувствия и уделить больше внимания подготовке законопроекта ко второму чтению»,— подытожил представитель губернатора в ЗакСе.

Екатерина Рязанова