«Звезда Невы» восходит с новой маркой

Петербургское ООО «Звезда Невы» (входит в автохолдинг «Автокапитал»), которое прежде специализировалось на продажах автомобилей Mercedes-Benz, в июне стало официальным дилером Honda и накануне открыло в городе автосалон японской марки. Планы продаж скромные: компания на первом этапе рассчитывает ежемесячно реализовывать от 15 до 20 автомобилей. Эксперты считают, что в первый год возвращения японской марки в Россию в стране вряд ли удастся продать более 500–600 машин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В месяц «Звезда Невы» планирует продавать в городе 15-20 автомобилей Honda

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В месяц «Звезда Невы» планирует продавать в городе 15-20 автомобилей Honda

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Дилерский центр площадью более 3000 кв. м был открыт на Витебском проспекте, 17, к. 1. В пресс-службе компании уточнили, что объем инвестиций составил 250 млн рублей, средства пошли на закупку товарного запаса автомобилей и комплектующих, оформление автосалона, обучение персонала и закупку специнструмента для работ по техобслуживанию.

Все предлагаемые «Автокапиталом» в Москве и Петербурге машины произведены на китайском предприятии японского автоконцерна. Автомобили импортируются созданным в августе прошлого года ООО «Мотор-Плейс», подписавшим с дистрибутором ООО «Хонда Мотор Рус» (дочерняя компания японской Honda) субдистрибуторский договор и взявшим на себя гарантийные обязательства, пояснил журналистам заместитель гендиректора АО «Корпорация "Автокапитал"» (основной акционер «Звезды Невы») Алексей Писков. В пресс-службе «Звезды Невы» «Ъ-СПб» также уточнили, что компания сертифицирована как официальный дилер субдистрибутором марки. Есть компания и в списке дилеров на российском сайте Honda.

По словам господина Пискова, в настоящее время складские запасы петербургского автосалона составляют 50 автомобилей, общие запасы «Корпорации "Автокапитал"», у которой в Москве еще две площадки по продаже Honda,— 150 машин японской марки. В месяц «Звезда Невы» планирует продавать в городе 15–20 автомобилей, уточнил он. По словам господина Пискова, потенциальных покупателей в «Автокапитале» видят во владельцах европейских и японских машин, которые рано или поздно столкнутся с необходимостью замены своих автомобилей. Вторая категория — из клиентской базы автосалонов Mercedes-Benz. «Мы адекватно оцениваем, что не всех владельцев Mercedes-Benz удастся пересадить на автомобиль Honda, но часть из них — вполне,— считает господин Писков.— У "Мерседеса" есть линейка компакт-класса (до GLC, наверное). Через какое-то время они (владельцы этих автомашин.— «Ъ-СПб») ментально, как нам кажется, будут ближе на пути к покупке Honda, чем на пути к китайским коллегам».

По мнению независимого автоэксперта Сергея Бургазлиева, в масштабах страны в первый год может быть продано 500–600 автомобилей Honda в лучшем случае.

В шоуруме площадью 750 кв. м выставлены седаны Civic (по цене 4,49 млн рублей) и Accord (4,99 млн), кроссоверы CR-V (5-го и 6-го поколений, 4,75 и 6,29 млн), UR-V (7,19 млн), ZR-V (4,49 млн), Vezel (3,99 млн) и минивэн Odyssey (7,59 млн). Официальную гарантию на них дает импортер ООО «Мотор-Плейс», и составляет она три года или 100 тыс. км. Кроме двух моделей, все автомобили предлагаются в двух комплектациях: Premium и Prestige. У Civic также две комплектации: Premium и Exclusive, у кроссовера Vezel их три: Elegance, Lifestyle и Executive. Господин Писков подчеркнул, что предлагаемые покупателям скидки за trade-in, оформление каско или покупку в кредит в совокупности могут сделать машину дешевле на несколько сотен тысяч рублей.

В этом году в петербургском автосалоне не планируется продавать мототехнику, но может появиться новая линейка силовой техники (газонокосилки и пр.) производства японской компании. «Ближе к осени компания "Мотор-Плейс" предложит альтернативную линейку силовой техники, которая будет в более демократичном ценовом диапазоне»,— сказал замглавы «Автокапитала».

Он также сообщил, что обсуждается расширение модельного ряда автомобилей: дистрибутор планирует к осени привезти электромобиль производства Honda, чтобы протестировать его в условиях зимней эксплуатации. Кроме того, в «Автокапитале» оценивают потенциал рынка относительно модели Fit (она же Jazz), в том числе с пакетом Cross Style. Присматриваются, как сказал господин Писков, и к Honda Crider: в розницу она не поступит, но компания рассчитывает предложить автомобиль для служб такси.

«Автокапитал» также обсуждает с дистрибутором вопрос субсидированной ставки по кредитам на покупку авто. Предложение от одного из банков будет вначале тестироваться на московских площадках компании, а затем, если будет признано успешным, его предложат и петербургским автовладельцам.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, за пять месяцев 2023 года в России продали 11 машин Honda против 303 за январь — март 2022 года, снижение составило 96%. В том числе в мае был продан один автомобиль (в мае 2022-го — 17). В прошлом году количество проданных автомашин марки снизилось относительно результатов 2021 года на 72,2%, до 368 единиц. В 2020 году концерн Honda объявил о прекращении в 2022 году поставок новых автомобилей на российский рынок в целях якобы реструктуризации операций. В марте прошлого года компания вновь заявила о временном приостановлении поставок.

Вячеслав Калашников