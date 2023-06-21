ВНЗМ обеспечили меры защиты

Арбитражный суд Башкирии запретил судебным приставам продавать активы ПАО «Акционерная компания “Востокнефтезаводмонтаж”» (ВНЗМ), а также передавать взыскателям дебиторскую задолженность на общую сумму около 1,2 млрд руб. С соответствующим ходатайством обратился сам ВНЗМ. В определении отмечается, что меры приняты для продолжения деятельности компании, сохранения рабочих мест и выплаты зарплаты. Объем кредиторской задолженности предприятия оценивается в 8,7 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил ходатайство ВНЗМ о принятии обеспечительных мер в отношении имущества компании в рамках дела о банкротстве. Главному управлению УФССП по Башкирии и теруправлению Росимущества запрещено продавать на публичных торгах около 150 наименований имущества ВНЗМ в Стерлитамаке, Салавате и Уфе, включая право на развитие застроенной территории в районе Монумента Дружбы. В перечень попали объекты недвижимости и автопарк предприятия. Кроме того, суд запретил приставам передавать взыскателям дебиторскую задолженность ВНЗМ на общую сумму около 1,2 млрд руб. и обращать взыскание на средства ВНЗМ от договоров аренды помещений в ТРК «Грандсити» в Благовещенске.

Ранее аукционы по продаже дебиторской задолженности ВНЗМ не состоялись из-за отсутствия участников.

В определении суда отмечается, что обеспечительные меры наложены для сохранения имущественного комплекса должника, продолжения его деятельности, сохранения рабочих мест и выплаты зарплаты. Реализация активов, по мнению суда, «приведет к восстановлению права одних лиц, за счет грубейшего нарушения прав и свобод и ухудшения социального положения других лиц».

ПАО «АК ВНЗМ» зарегистрировано в 2002 году в Уфе. Является крупнейшей подрядной организацией в отрасли строительства нефтегазоперерабатывающих заводов в РФ, а также крупнейшим налогоплательщиком, включено в перечень системообразующих предприятий Башкирии. В 2022 году убыток предприятия составил 1,6 млрд руб. при выручке 1,5 млрд руб.

Дело о банкротстве ВНЗМ в октябре 2022 года инициировал предприниматель Николай Михайлов за долг в размере 425,6 тыс. руб. Согласно бухгалтерской отчетности, всего предприятие задолжало 8,7 млрд руб. Крупнейшим кредитором является «Газпромбанк» (5 млрд руб.). Долг по зарплате оценивается в 252,6 млн руб.

В ВНЗМ ранее сообщали, что финансовые трудности у предприятия начались после того, как «Роспан интернешнл» (входит в «Роснефть») не выплатил компании около 5,2 млрд руб. В настоящее время эта сумма, а также 137 млн руб. неустойки, взыскивается в арбитражном суде Тюменской области.

В ноябре и декабре прошлого года суд в качестве обеспечительных мер запретил судебным приставам продавать два имущественных комплекса предприятия в Уфе, а также участок под благовещенским ТРК «Грандсити».

Обеспечительные меры позднее пыталась отменить прокуратура Башкирии, указывая, что это необходимо для погашения задолженности перед работниками предприятия, однако суд ей отказал.

В марте текущего года был наложен запрет на продажу части автопарка ВНЗМ, пяти квартир в Уфе и участка площадью около 3 тыс. кв. м под зданием компании на Нежинской улице в Уфе.

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров заявлял в текущем году, что правительство заинтересовано в продолжении работы предприятия.

Представитель ВНЗМ Айдар Каримов сообщил «Ъ-Уфа», что предприятие самостоятельно распродает непрофильные активы и имущество, которое не влияет на производственную деятельность для погашения долгов по зарплате. На данный момент компания продала имущество на 100 млн руб. «Приставы выставляют на торги все подряд, в том числе производственные мощности, по низу рыночной стоимости,— отметил господин Каримов. — Если продадут основные активы, работа остановится, и мы не сможем рассчитаться с кредиторами и погасить долги по зарплате».

В УФССП на вопрос, будут ли обжаловать определение суда о наложении обеспечительных мер, не ответили.

Управляющий партнер «Бэйсик консалтинг» Рауль Сайфуллин считает, что позиция ВНЗМ выглядит непоследовательной: «С одной стороны, должник не инициирует собственное банкротство, в том числе не признает уже рассматриваемые заявления, а с другой стороны, инициированные им обеспечительные меры де-факто блокируют исполнительное производство. Более того, в определении вообще не раскрыты мотивы запрета в обращении взыскания на доходы от аренды хотя бы с целью погашения долгов по заработной плате. В сложившейся ситуации предприятию целесообразно ввести процедуру наблюдения, в ходе которой предложить кредиторам реабилитационный план. Думаю, при ранее озвученной поддержке региональных властей такой сценарий имеет перспективы».

Влада Шипилова