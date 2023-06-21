Со сталью ситуация выплавляется

Производство стали в России в мае, по данным WSA, выросло на 8,8% в годовом выражении, а с начала года увеличилось на 1,9%. Динамика не соответствует общемировому тренду: в мире выплавка сократилась в мае на 1,2%. Аналитики отмечают, что резкий рост в мае в годовом выражении объясняется низкой базой прошлого года, когда против отрасли начали действовать европейские санкции. Перспективы дальнейшего роста выпуска будут зависеть от ситуации с экспортом, поскольку внутренний спрос уже стабилизировался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Производство стали в России по итогам января—мая 2023 года выросло относительно аналогичного периода прошлого года на 1,9%, до 32,1 млн тонн, сообщила World Steel Association (WSA). Производство в мае выросло на 8,8%, до 6,8 млн тонн.

Рост производства в России идет против общемирового тренда. По итогам января—мая производство стали в мире снизилось на 1,2%, до 786 млн тонн. В мае снижение составило 5,1%, до 161,6 млн тонн.

Среди десяти крупнейших стран-производителей наращивают производство, кроме России, только Китай, Индия и Иран. Наиболее существенное падение демонстрирует Турция, где из-за землетрясения выпуск стали по итогам января—мая снизился на 19,1%.

В 2022 году российские металлурги столкнулись с европейскими санкциями, которые вынудили компании перенаправлять свою продукцию на другие рынки. Производство стали в РФ, по данным WSA, упало в 2022 году на 7%, до 71,5 млн тонн. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров говорил в конце мая, что ожидает по итогам этого года роста производства на 4–5%, до 74–75 млн тонн. По итогам первого квартала выплавка стали находилась практически на уровне рекордного 2021 года — 18,7 млн тонн. Гендиректор «Северстали» Александр Шевелев заявлял 19 июня «Интерфаксу», что операционные результаты за второй квартал будут достаточно сильные. «Мы видели хороший спрос, этот спрос удовлетворяли. У нас в первом квартале были плановые ремонты, которые закончились. Поэтому второй квартал мы отработали достаточно уверенно»,— говорил он. В других металлургических компаниях не предоставили комментариев.

75 млн тонн может составить производство стали в России в 2023 году, по прогнозу Минпромторга

По оценкам Metals & Mining Intelligence (MMI), загрузка доменных мощностей в России в мае составляла 93%, тогда как в середине прошлого года она была на уровне 80%. В обзоре агентства говорится, что в мае российские металлурги удерживали загрузку на высоком уровне в связи с сохранением позитивной ситуации на внутреннем рынке проката. Среднесуточный выпуск чугуна в сравнении с апрелем почти не изменился, составив около 4,7 млн тонн. В начале мая, пишет MMI, ММК запустил остановленную в конце 2022 года на капремонт доменную печь №4 мощностью 1,2 млн тонн чугуна в год. «Уральская сталь» запустила печь мощностью 1,4 млн тонн еще в марте. Череповецкий меткомбинат в апреле нарастил среднесуточный выпуск чугуна по сравнению с мартом на 22%, фактический объем производства составил 967 тыс. тонн.

Следует отметить, что данные World Steel Association являются оценочными, напоминает Борис Красноженов из Альфа-банка, поскольку WSA приостановила взаимодействие с российскими металлургами после начала боевых действий на Украине. По мнению аналитика, рост производства стали в России на 8,8% в мае отражает эффект низкой базы второго квартала 2022 года, когда российские металлурги столкнулись с экспортными ограничениями и проблемами в области транспортной и финансовой логистики.

Господин Красноженов считает, что достижение выпуска в 74–75 млн тонн «будет зависеть от ситуации на основных экспортных рынках».

«Рост внутреннего потребления будет зависеть от темпов роста инвестиций в основные средства и динамики в секторе строительства и инфраструктуры. Внутренний спрос стабилизировался в настоящий момент»,— комментирует он. Аналитик отмечает, что, по данным отраслевых источников, российские металлургические компании уже заявили, что июньские цены на большинство видов листового проката, установленные еще в апреле, будут пролонгированы на июль.

Евгений Зайнуллин