Сталь в самом разливе

Производство стали в России по итогам апреля выросло на 1,9%, а загрузка мощностей металлургических компаний близка к максимальной. Компании, несмотря на проблемы с экспортом, смогли переориентировать поставки на внутренний рынок, где сталь идет на строительные проекты. По мнению экспертов, дополнительный импульс сталелитейщики получают от слабого рубля, хотя перспективы экспорта нельзя назвать позитивными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выплавка металла на Магнитогорском металлургическом комбинате

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Выплавка металла на Магнитогорском металлургическом комбинате

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Россия по итогам апреля увеличила производство стали в годовом выражении на 1,9%, до 6,4 млн тонн, сообщила World Steel Association. По итогам первых четырех месяцев года наблюдается снижение на 0,6%, до 25,1 млн тонн. Мировое производство стали сократилось в апреле на 2,4%, до 161,4 млн тонн.

Российские металлурги постепенно восстанавливают загрузку мощностей.

Отраслевое агентство Metals & Mining Intelligence оценивает загрузку мощностей черной металлургии в РФ по итогам апреля в 94%, что на три процентных пункта выше, чем в марте. Для сравнения: в середине прошлого года загрузка находилась на уровне около 80%. В обзоре агентства говорится, что на внутреннем рынке проката сохраняется позитивная ситуация. Металлургические компании продолжают наращивать загрузку мощностей, выводя их из ремонтов. ММК в начале мая запустил остановленную в декабре на капремонт доменную печь №4 проектной мощностью 1,2 млн тонн в год. «Уральская сталь» в начале марта запустила в эксплуатацию доменную печь мощностью 1,4 млн тонн после ремонта в прошлом году. Череповецкий меткомбинат нарастил среднесуточный выпуск чугуна в апреле на 23% по сравнению с мартом.

Представитель «Северстали» подтвердил “Ъ”, что текущий уровень загрузки мощностей действительно стабилен, загрузка близка к полной. «Восстановление связано с тем, что нам удалось переориентировать значительные объемы с экспортных направлений на внутренний рынок (сейчас около 80% наших продаж приходятся на рынок РФ), и со стороны внутреннего рынка, прежде всего от строительной отрасли, мы видим существенную поддержку»,— ответил он. По его словам, металлурги столкнулись с высокими затратами на логистику и закупку оборудования, а цены все еще значительно ниже докризисных уровней, что отражается на прибыльности. «Дополнительный сдерживающий фактор, с которым мы столкнулись,— кадровый дефицит по рабочим специальностям на фоне импортозамещения. И это несмотря на то, что, согласно исследованию Минтруда, вакансии в промышленной сфере лидируют по спросу и зарплатам, зачастую обгоняя IT-специальности. Если говорить про "Северсталь", с 2021 года средняя зарплата в компании выросла на 30%, до 117 тыс. руб.»,— отметил он. В остальных крупных металлургических компаниях комментариев не дали.

На российском рынке листового и сортового проката спрос и предложение относительно сбалансированы, не наблюдается ни дефицитов, ни накопления излишков, есть хороший спрос на прокат с покрытием, говорит Борис Красноженов из Альфа-банка. По его словам, основные металлоемкие отрасли вышли на нормальный уровень потребления, но существенного усиления видимого спроса со стороны конечных потребителей в ближайшее время не ожидается. При этом определенную поддержку металлургам оказало ослабление рубля и снижение сырьевых затрат вследствие удешевления металлолома, коксующегося угля и железорудного сырья.

Проблемой остается экспорт. В Турции внутренний спрос слабеет, к тому же растет предложение дешевого горячекатаного проката из Китая, говорит эксперт.

Котировки горячекатаного проката на базисе FOB Черное море могут упасть до $550 за тонну и ниже. Внутренний спрос падает и в Индии в преддверии сезона дождей, а активность на европейском рынке крайне низкая. «Проблемы могут возникнуть, если цена горячекатаного проката упадет значительно ниже $500 за тонну на базисе FOB, но данный уровень цен делает нерентабельными около 50% мировых сталеплавильных мощностей»,— говорит Борис Красноженов, отмечая, что ожидает улучшения ситуации со спросом в Китае во втором полугодии.

Евгений Зайнуллин