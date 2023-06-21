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Минздрав Кубани взыскал с выпускницы медицинского вуза компенсацию стоимости обучения

Первомайский райсуд Краснодара удовлетворил иск министерства здравоохранения Краснодарского края о взыскании с Елизаветы Пономаревой денежных средств в сумме 349 тыс. руб., сообщает сайт суда. Ответчица обучалась в Кубанском медицинском университете по целевому набору подготовки сельских врачей, но не отработала в сельской местности установленный договором семилетний срок.

Как следует из материалов суда, Елизавета Пономарева поступила в ГБУ «Кубанский государственный медицинский университет» на специальность «педиатрия» в 2012 году. Студентка имела направление от министерства здравоохранения края, которое заключило с вузом контракт на подготовку специалиста для направления в муниципалитет с низкой укомплектованностью врачебными кадрами. Средства университету были выплачены из краевого бюджета по краевой целевой программе «Врачебные кадры для сельского здравоохранения». После окончания университета в 2018 году Елизавета Пономарева трудоустроилась в ГБУЗ «Кореновская центральная районная больница» на должность врача-педиатра, в 2020 году она уволилась по собственному желанию. Между тем контракт между вузом и министерством здравоохранения предусматривает работу выпускника в сельском населенном пункте не менее семи лет.

Министерство здравоохранения Краснодарского края обратилась в суд за взысканием с госпожи Пономаревой компенсации затрат на ее обучение, иск был удовлетворен.

Анна Перова, Краснодар

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