Права требования к «Юрмашу» на 478 млн рублей приобрел нижегородский предприниматель

В рамках банкротства ООО «Юргинская ТЭЦ» реализованы права требования к ООО «Юргинский машзавод». Сумма требований – 480,5 млн руб. Их в ходе торгов приобрел предприниматель из Нижнего Новгорода Александр Душев. Цена продажи составила 512,5 тыс. руб. при стартовой – 13 млн. Всего на торги поступило семь заявок.

ООО «Юргинский машиностроительный завод» было создано в 2005 году на базе активов ранее обанкроченного ОАО «Юргинский машиностроительный завод», крупнейшего на тот момент машиностроительного предприятия в Кузбассе. После смены нескольких собственников Юрмаш оказался сначала под контролем «Уралвагонзавода», а затем перешел к ГК «Ростех».

«Юрмаш» признан банкротом в сентябре 2020 года, в ноябре того же года стало известно о прекращении его хозяйственной деятельности. По данным на 2020 год общая задолженность предприятия — более 10 млрд руб.

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Оксана Павлова