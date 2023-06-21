В Екатеринбург заходит еще один застройщик из Астрахани

В Екатеринбург заходит новый застройщик из Астрахани. Заняться строительством жилых проектов в уральской столице планирует компания «Разум». Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, в этом году в Екатеринбурге на пр-кт Академика Сахарова, 39 был зарегистрирован специализированный застройщик «Разум-Академический». Бенефициарами компании является Равиль Янборисов (90%) и ООО «Разум» (10%). Судя по названию нового застройщика, компания будет строить жилье в Академическом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Академический район

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Академический район

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Да, действительно компания "Разум" в ближайшее время появится в Екатеринбурге. Подробные детали о проекте компания раскроет после старта продаж»,— прокомментировали «Ъ-Урал» в компании.

Согласно информации опубликованной на сайте застройщика, в портфеле компании пять проектов, 14 га земли в собственном земельном банке.

Напомним, в 2022 году в Екатеринбург зашел еще один девелопер из Астрахани. Компания «Прогресс» также строит в Академическом районе. В начале этого года в Академическом начал работать застройщик «А-19».

Мария Игнатова

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