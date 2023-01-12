Новый девелопер построит в Академическом к 2026 году жилой комплекс высотой до 26 этажей

В Академический заходит новый застройщик «А-19», который планирует построит к 2026 году ЖК высотой до 26 этажей. Как указано в Единой информационной системе жилищного строительства, новый ЖК под названием «А+» появится в границах ул. Академика Ландау — Академика Вавилова — Академика Курчатова.

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Жилой комплекс класса комфорт будет состоять из трех домов, высотой до 26 этажей. Общая жилая площадь превысит 32 тыс. кв. м. Как указано на сайте, сдать все очереди планируют во втором квартале 2026 года, выдача ключей — 30 июня 2026 года.

Согласно сервису Kartoteka.ru, специализированный застройщик «А-19» был зарегистрирован в июле 2020 года в Екатеринбурге на ул. Чернышевского, 7. Директором ООО является Михаил Попенко, а сама компания принадлежит «Девелопмент — НН» (зарегистрирована в Нижнем Новгороде). Бенефициарами «Девелопмент — НН» являются также Михаил Попенко и компания «Новый город — 4» (Краснодар).

Напомним, в прошлом году в Академический зашел другой застройщик — девелоперская компания «Прогресс» из Астрахани.

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