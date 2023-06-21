Лучшим рестораном мира признан Central в столице Перу

Ресторан Central в Лиме (Перу) признан лучшим в мире, по версии The World`s 50 Best Restaurants Academy. Это первый случай в истории награды, когда ее получает представитель Латинской Америки. Кроме того, в топ-50 рейтинга вошли еще три ресторана из перуанской столицы — столь богатого представительства в гастрономическом рейтинге 2023 года нет ни у одного другого города мира.

Вручение наград в текущем году прошло в испанской Валенсии. Представителей этого города в рейтинге не оказалось, зато рестораны других городов Испании заняли второе, третье и четвертое место — Disfrutar в Барселоне, Diverxo в Мадриде и Asador Extebarri из баскского муниципалитета Ашпе-Ачондо. Замкнул пятерку лучших ресторан Alchemist в Копенгагене.

Российских ресторанов в нынешнем году в списке лучших не оказалось. В последний раз это удавалось московским ресторанам White Rabbit и Twins Garden, которые в 2021 году заняли 25-е и 30-е места в рейтинге.

Кирилл Сарханянц