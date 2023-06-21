Стоимость строительства моста через реку Лену в Якутии снизилась почти на 50 млрд рублей

Проект строительства моста через реку Лену в Якутске был пересмотрен, сообщил глава Якутии Арсен Николаев РБК в кулуарах ПМЭФ-2023. С учетом корректировок стоимость строительства снизилась на 46 млрд руб. — с 176 млрд до 130 млрд руб.

«Мы, во-первых, пересмотрели все решения, связанные с подъездными путями. То есть там были, как мы потом уже в ходе работы выяснили, все-таки завышенные оценки по насыпям, по ширине и так далее»,— рассказал господин Николаев. По его словам, из проекта убрали «различные излишества».

Как уточнил изданию министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимир Сивцев, пересмотр проекта выполнен по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина, который курирует стройку в федеральном правительстве. За реализацию проекта отвечает подрядная группа ВИС совместно с «Ростехом» и Сбербанком.

О том, что проект строительства Ленского моста был скорректирован и направлен на рассмотрение в Главгосэкспертизу, пресс-служба ВИС сообщила 10 июня. Однако тогда в группе не уточняли, на сколько снижена его стоимость.

Президент России Владимир Путин еще в ноябре 2019 года поддержал проект строительства автомобильного мостового перехода через Лену в районе Якутска. В 2020 году, когда группа ВИС и «Ростех» заключили концессионное соглашение на строительство моста с правительством Якутии, его стоимость оценивалась в 83,4 млрд руб. Весной 2021 года Марат Хуснуллин поручил ее снизить, после этого Айсен Николаев сообщил, что для строительства потребуется лишь 68,5 млрд руб.

Осенью 2022 года стало известно, что стоимость строительства моста может вырасти до 176 млрд руб. Правительству Якутии, «Институту Гипростроймост — Санкт-Петербург» и ВИС было рекомендовано продолжить проработку вариантов сокращения стоимости проекта. 1 февраля 2023 года Айсен Николаев заявил, что мост планируют построить до конца 2027 года. Ожидается, что после завершения строительства моста круглогодичная транспортная доступность населения Республики Якутия возрастет с 21% до 80%.

Милена Костерева