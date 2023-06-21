ВРП Кузбасса в 2022 году снизился на 6,3% - до 1,95 трлн руб.

Валовый региональный продукт Кузбасса в 2002 году оценивается предварительно в 1,95 трлн руб., что в сопоставимых ценах на 6,3% ниже отметки 2021 года, сообщил первый заместитель председателя правительства региона — министр финансов Игорь Малахов на заседании заксобрания Кемеровской области в среду.

По его словам, «это то более глубокое снижение, чем в целом по России, которое составило 2,1%, что обусловлено как структурой экономики Кузбасса, так и влиянием внешнеэкономических факторов». Он напомнил, что «Кузбасс глубоко интегрирован в мировую экономику, поэтому все изменения в ней отражаются на регионе».

В прошлом году экономике региона пришлось «развиваться в крайне непростых условиях — существенное влияние на деятельность предприятий региона оказали введение недружественными странами жесткого санкционного режима, ограничение экспорта, нарушение логистических связей, а также эмбарго на импорт российского угля в ЕС, и т. п. Ранее аналитики комментируя ситуацию в Кузбассе не исключали, что с момента ввода жестких санкций ситуация для предприятий, а значит, и для бюджета должна усложниться, и в дальнейшем в 2023 году произойдет существенное снижение доходов, что и отражено в проекте бюджета.

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Игорь Лавренков, Кемерово