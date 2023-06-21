МИД Казахстана предложил завершить встречи по Сирии в рамках Астанинского процесса

Казахстан предложил объявить проходящую в Астане 20-ю международную встречу по Сирии последней. Об этом в ходе пленарного заседания сообщил заместитель министра иностранных дел республики Канат Тумыш.

«Постепенный выход Сирии из изоляции в регионе можно сформулировать как знак того, что Астанинский процесс с честью справился со своей задачей. Принимая во внимание возвращение Сирии в арабскую семью, предлагаем официально объявить 20-е заседание по Сирии последним в рамках Астанинского процесса»,— сказал господин Тумыш (цитата по «Интерфаксу»).

В 2017 году по инициативе России, Турции и Ирана в Астане состоялись мирные переговоры с целью завершения начавшейся в 2014 году гражданской войны в Сирии. В переговорах приняли участие делегации России, Турции, Ирана, США и ООН, а также представители официального сирийского правительства и спикеры вооруженных группировок, оппозиционных по отношению к президенту Башару Асаду. Совместное коммюнике по итогам встречи подписано не было. Была создана Астанинская тройка, в которую вошли Россия, Иран и Турция.

20–21 июня в столице Казахстана проходит международная встреча по Сирии в астанинском формате с участием заместителей глав МИДов России, Сирии, Турции и Ирана, а также представителей сирийской оппозиции.

По итогам встречи Россия, Турция и Иран договорились прилагать дальнейшие усилия для обеспечения нормализации ситуации в Идлибской зоне деэскалации и вокруг нее, включая гуманитарную обстановку. Стороны также выразили готовность продолжать сотрудничество для борьбы с терроризмом и для противостояния сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Милена Костерева