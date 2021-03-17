АСВ хочет взыскать 204 млн рублей с бывших менеджеров банка «Кредит Экспресс»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением о взыскании убытков с контролировавших ООО КБ «Кредит Экспресс» лиц, сообщается в пресс-релизе АСВ. Требование на сумму 204 млн руб. обращено к бывшим председателю правления банка Алле Кабановой, главному бухгалтеру Марии Антоновой и руководителю московского филиала Елене Чуевой.

«В ходе конкурсного производства установлено, что контролировавшими банк лицами совершались действия по замещению ликвидных активов банка (денежных средств) на заведомо невозвратную ссудную задолженность юридических и физических лиц, а также по необоснованному погашению регистрационной записи об ипотеке, залогодержателем по которой выступал банк», - говорится в сообщении.

Ранее “Ъ-Юг” сообщал, что Алла Кабанова, Мария Антонова, Елена Чуева являются фигурантами уголовного дела о хищении средств вкладчиков «Кредит Экспресса» на общую сумму 180 млн руб. и $920 тыс.

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Кредит Экспресс» в марте 2018 года.

Регулятор выявил многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. В июне 2018 года банк был признан банкротом с открытием конкурсного производства, которое продолжается до сих пор.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, в 2017 году основатель и бывший генеральный директор «Кредит Экспресса» Михаил Колмыков стал фигурантом уголовного дела по обвинению в мошенничестве. По версии обвинения, господин Колмыков незадолго до увольнения незаконно вывел из банка около 26 млн руб., оформив три кредита на себя и своих знакомых.

Однако, в 2019 году Ленинский районный суд Ростова вынес ему оправдательный приговор. Суд счел представленные стороной обвинения доказательства недостаточными для вынесения обвинительного приговора.

Вадим Водолазов