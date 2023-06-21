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Коммерсантъ FM
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Во Владивостоке сгорели четыре пассажирских автобуса

В результате пожара на стоянке муниципального предприятия ВПОПАТ-1 во Владивостоке значительные повреждения получили четыре пассажирских автобуса.

По данным прокуратуры региона, возгорание одного из автобусов «перед выходом на линию» произошло сегодня, 21 июня, около 6:00 по местному времени (23:00 мск 20 июня). «Пламя перекинулось на рядом припаркованные автобусы, в результате чего огонь поразил в общей сложности четыре транспортных средства, используемых для пассажирских перевозок на регулярных маршрутах»,— сообщили в ведомстве.

Прокуратура Владивостока планирует дать оценку «как надлежащему содержанию и обслуживанию автотранспорта, используемого для перевозки людей, так и наличию на предприятии необходимого объема средств пожаротушения».

По информации регионального управления МЧС, в результате инцидента погибших и пострадавших нет. «Причина пожара и ущерб устанавливаются»,— добавили в ведомстве.

Всего в тушении огня было задействовано две единицы пожарной техники и девять человек личного состава. Судя по фотографиям, опубликованным пресс-службой МЧС, загоревшиеся автобусы восстановлению не подлежат.

Алексей Чернышев, Владивосток

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