Стройка застыла без цемента

«Резкое сокращение» поставок цемента в Татарстан может привести к нарушению сроков строительных работ минимум на три месяца, предупреждают девелоперы в регионе.Они добавляют, что за последний месяц стоимость цемента выросла на 30%. В министерстве строительства Татарстана отмечают, что собственного цемента в республике нет, и говорят, что проблема возникла с его доставкой по железной дороге. Минстрой республики уже обратился к федеральным властям и РЖД с просьбой урегулировать ситуацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Директор группы компаний «СМУ-88» (один из крупнейших застройщиков Татарстана) Наиль Галеев сообщил „Ъ“, что «проблемы с цементом начались примерно с середины мая». «Сначала поставщики два раза за 10 дней уведомили о повышении цен. Если в начале мае стоимость тонны составляла порядка 7,7 тыс., руб., то сейчас цены достигают 10-12 тыс. руб. — удорожание превысило 30% всего за месяц. Сейчас же ко всему прочему резко сократились поставки», посетовал он. По его словам, поставщики основной причиной называют логистические проблемы: отсутствие вагонов и автомобильного транспорта.

Господин Галеев заверил, что в «СМУ-88» пока используют «накопленные резервы, но ситуация с каждой неделей становится все более угрожающей». «Строительство из-за особенностей технологического процесса — это производство непрерывного цикла»,— подчеркнул глава группы. Он считает, что «если проблема не будет решена в ближайший месяц, в будущем для всей строительной сферы это может грозить удлинением сроков завершения объектов минимум на квартал».

В министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана „Ъ“ подтвердили, что «в текущем строительном сезоне наблюдаются перебои с поставками цемента на территорию республики». «По информации цементных заводов, проблемы с цементом отсутствуют, основной проблемой является нарушение сроков доставки вагонов с цементом по железной дороге (ввозится основная часть)»,— сообщили в пресс-службе министра. Там отметили, что «производители цемента имеют возможность отгрузки цемента в адрес потребителей автотранспортом, что помогает облегчить ситуацию».

Минстрой Татарстана уже обратился в адрес федеральных органов, ОАО «РЖД» и крупных производителей цемента «с просьбой оказать содействие в урегулировании сложившейся ситуации». «Также были проведены рабочие совещания с участием представителей Минпромторга РФ, АО „РЖД“ и основных поставщиков цемента в республику с целью принятия решения и урегулирования сложившейся ситуации. Работа в данном направлении со всеми заинтересованными участниками продолжается»,— заверили „Ъ“ в министерстве.

На территории Татарстана отсутствует производство цемента полного цикла, продукция в республику ввозится из других регионов России. Общая потребность Татарстана составляет 2,2 млн тонн цемента в год. По данным Минстроя, производители цемента имеют в республике свои логистические центры — терминалы для хранения цемента. Республиканские заводы по выпуску железобетонных изделий и товарного бетона имеют пролонгированные договоры с производителями цемента.

По данным Татарстанстата, в 2022 году в республики объем работ в сфере «строительство» достиг 573 млрд руб., что на 20,4% больше, чем годом ранее. В январе–апреле 2023 года их объем составил 123,2 млрд руб.— на 20,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Другие крупные застройщики Татарстана, к которым обратился „Ъ“, не стали заявлять о проблемах. «На территории Республики Татарстан продолжается масштабное жилищное и промышленное строительство, а также реализуются федеральные и республиканские программы по строительству объектов соцкультбыта, образования, здравоохранения, молодежи и спорта, сельского хозяйства. Все строящиеся объекты являются значимыми для республики и, соответственно, должны строиться в соответствии с графиком работ»,— сказали „Ъ“ в министерстве строительства.

Ранее „Ъ“ сообщили в «Союзцементе», что производители цемента столкнулись с нехваткой более 4 тыс. хопперов-цементовозов — это 19–20% от общего объема парка. По словам исполнительного директора союза Дарьи Мартынкиной, в этом году сезонный рост спроса более выражен, в ряде регионов в мае–июне он увеличился в десять раз к зимним месяцам, хотя в прошлые годы рост не превышал трех раз. В Минпромторге РФ считают, что цемент нужно признать более приоритетным грузом по классификации РЖД. В ОАО «РЖД» сообщили „Ъ“ о высоком спросе на перевозки строительных грузов в целом: с начала этого года он увеличился на 9,1%, до 54,6 млн тонн. Погрузка цемента в январе–мае выросла на 0,5% год к году, в мае — на 3,7%.

Кирилл Антонов