Политик пошел в ученые

Глава парламента Татарстана Фарид Мухаметшин в эту пятницу может стать действительным членом (академиком) Академии наук республики (АН РТ). На эту вакансию вчера его рекомендовали как доктора политических наук. Новый статус может позволить ему в будущем занять должность президента Академии наук региона. Однако в пресс-службе Госсовета Татарстана „Ъ“ заверили, что господин Мухаметшин продолжает работу спикера. По мнению экспертов, власти готовят для 76-летнего председателя парламента «запасные аэродромы». «Это не означает, что Мухаметшин уже завтра покинет пост спикера», говорят они, но сомневаются, что он пойдет на новые выборы в Госсовет в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Спикера Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина рекомендовали к избранию действительным членом Академии наук республики, сообщила вчера пресс-служба регионального парламента. Он заявился на вакансию академика по специальности «политология». Кандидатуру господина Мухаметшина единогласно поддержали члены отделений социально-экономических и гуманитарных наук АН РТ на объединенном отчетно-выборном собрании.

Фарид Мухаметшин родился в 1947 году в Альметьевске. Окончил Альметьевский техникум газовой промышленности, затем Уфимский нефтяной институт и Саратовскую высшую партийную школу. С 1996 года является кандидатом социологических наук (тема диссертации — «Представительные и исполнительные органы власти Республики Татарстан как фактор стабилизации социальных процессов в период реформирования политической системы», защита состоялась в Казанском государственном университете). В 2001 году стал доктором политических наук, защитив в Российской академии государственной службы при президенте РФ диссертацию на тему «Федеративные отношения как фактор социально-политического развития республики — субъекта Российской Федерации». Согласно сайту спикера, господин Мухаметшин также имеет звания академика Академии технологических наук РФ и почетного академика Международной академии информатизации.

Госсовет Татарстана Фарид Мухаметшин возглавляет бессменно с 1998 года. До этого три года был премьер-министром Татарстана, а в 1991–1995 годах — председателем Верховного совета Татарской ССР. Бывший член КПСС, сейчас руководит татарстанским отделением «Единой России». Текущие полномочия спикера Госсовета заканчиваются осенью 2024 года.

«Мы в Татарстане зачастую интуитивно формулировали принципы построения отношений с федеральным центром, во многом являлись первопроходцами»,— заявил вчера Фарид Мухаметшин на отчетно-выборном собрании в академии. Он пояснил, что научные аргументы в его политической деятельности необходимы были в том числе для «постоянного отстаивания позиции республики в федеральных органах власти». Также он отметил «российское и международное признание подходов руководства Татарстана в деле сохранения межнациональной дружбы и согласия».

Ожидается, что действительным членом АН РТ Фарида Мухаметшина изберут уже в эту пятницу на общем собрании академии. На вакансии в АН РТ претендуют и другие госдеятели республики. Директора ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифката Минниханова (бывшего главу регионального управления ГИБДД и старшего брата главы Татарстана Рустама Минниханова) выдвинут в академики по специальности «элементы и устройства вычислительной техники и систем управления». Руководитель управления Роспотребнадзора Марина Патяшина претендует на вакансию члена-корреспондента АН РТ по специальности «эпидемиология».

В пресс-службе Госсовета Татарстана вчера оставили «без комментариев» вопросы „Ъ“ о том, сможет ли Фарид Мухаметшин продолжить работу в парламенте после избрания действительным членом Академии наук и хватит ли у него времени совмещать политическую и научную деятельность. По действующему законодательству депутаты могут заниматься творческой, научной и преподавательской деятельностью. Однако если Фарид Мухаметшин займет какую-либо руководящую должность, ему придется покинуть пост спикера.

В середине мая на сайте АН Татарстана было опубликовано объявление «о проведении в июне 2023 года очередных выборов президента Академии наук республики», согласно которому выдвижение кандидатов должно было продлиться до 4 сентября этого года. Однако впоследствии новость была удалена с сайта академии. С 2014 года Академию наук возглавляет 71-летний Мякзюм Салахов, в прошлом ректор Казанского университета. Дозвониться до него „Ъ“ вчера не удалось. Руководитель пресс-службы Госсовета Резида Макуева заверила „Ъ“, что сейчас Фарид Мухаметшин продолжает работать спикером парламента республики. На пост президента Академии наук могут претендовать действительные члены АН РТ.

Казанский политолог Сергей Сергеев отмечает, что само по себе звание действующего члена Академии наук Татарстана «почетно». «Возможно, это избрание нужно, чтобы не прерывать резко карьеру Мухаметшина. Просто уйти на пенсию такие люди не могут. Рано или поздно сроки (на посту председателя Госсовета.— „Ъ“) кончатся, а годы летят. Поэтому нужна высокая должность, необременительная»,— полагает эксперт. Сергей Сергеев затруднился сказать, может ли в ближайшее время Фарид Мухаметшин оставить пост спикера Госсовета. Однако, по словам политолога, «на новые выборы он вряд ли пойдет».

«Политология — дело понятное для Мухаметшина, докторская диссертация у него есть, человек заслуженный. Почему бы Мухаметшину и не придать статус действительного члена Академии наук?» — рассуждает политтехнолог Константин Калачев. Вместе с тем он соглашается, что «спикером вечно не бывают». «Рано или поздно придется уступить дорогу молодому поколению. Статус академика позволит Мухаметшину развивать карьеру в направлении науки. Может быть все, что угодно: начиная с того, что Академию наук возглавит Мухаметшин, заканчивая тем, что ему дадут должность ректора престижного вуза. Однако это не означает, что Мухаметшин уже завтра покинет пост спикера. Но запасные аэродромы в любом случае готовятся»,— полагает эксперт. Господин Калачев отмечает, что это нормально, когда «аксакал находится во главе законодательной власти». В то же время он не исключает, что к выборам 2024 года кандидатура спикера будет согласовываться с федеральным центром, а «в Москве могут сделать ставку на того, кто помоложе и кто больше ориентирован на интересы Москвы, а не Татарстана». «Фарид Мухаметшин колоритный политик и многое что себе позволял, некоторые его заявление могли не нравиться федеральному центру»,— заключает эксперт.

Кирилл Антонов