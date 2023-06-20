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За госизмену осужден бывший сотрудник Федерального ядерного центра в Сарове

По сообщению УФСБ Нижегородской области, были пресечены намерения жителя области совершить государственную измену в форме шпионажа. В спецслужбе сообщили, что работавший в оборонно-промышленном комплексе нижегородец попал под подозрение в начале 2022 года. Мужчина долгое время занимался наукой и несколько лет готовился продать секретные сведения, принимая меры конспирации и шифровки данных. Из корыстной заинтересованности он, по сообщению УФСБ, попытался незаконно передать спецслужбам Украины, США и Великобритании «сведения о новейших научных разработках», составляющих государственную тайну. Однако ученого задержали на этапе контакта с представителем иностранной спецслужбы.

Рассмотрев материалы расследования УФСБ, Нижегородский областной суд признал мужчину виновным по ст. 275 УК РФ «Государственная измена» и приговорил его к девяти годам заключения в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы сроком на год.

Согласно картотеке Нижегородского областного суда, за измену был осужден Виктор Ильин. Он признал свою вину и в мае ему после двух заседаний ему быстро вынесли обвинительный приговор, который в июне вступил в законную силу. Как выяснил «Ъ-Приволжье»,осужденный ранее работал в РФЯЦ-ВНИИЭФ. По открытым данным Виктор Ильин является соавтором двух изобретений: «предохранительно-исполнительный механизм взрывателя» и «боевая часть направленного действия», правообладателем обоих патентов значится Федеральный ядерный центр.

Иван Сергеев

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