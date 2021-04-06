У брони нашли вечные двигатели

Воронежский гарнизонный военный суд вынес приговор командиру бывшей базы хранения на юге области Леониду Гойхману. Он вместе с подчиненным продал два новых запасных двигателя к боевой технике, фактически обменяв их на старые с доплатой. За крупную растрату раскаявшийся и компенсировавший ущерб боевой офицер получил штраф в 350 тыс. руб. Обжаловать приговор он не стал.

Гарнизонный суд опубликовал приговор по делу о растрате с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ, наказание — от штрафа в 100 тыс. руб. до шести лет лишения свободы) на бывшей базе хранения и ремонта военной техники на юге Воронежской области (теперь на ее площадях развернуты другие подразделения). Из приговора следует, что Леониду Гойхману помогал в махинациях с двигателями его подчиненный — начальник склада автобронетанкового имущества Вячеслав Хорошилов. Суд также назначил ему штраф — 120 тыс. руб.

В декабре 2018 года Леонид Гойхман познакомился со скупщиком старых двигателей (его имя не раскрывается) и договорился о продаже ему одного дизельного и одного газотурбинного мотора из ремонтных комплектов к технике: офицер заявил, что они списаны и подлежат утилизации. В действительности двигатели прошли заводской ремонт, в рамках которого их восстановили до состояния новых. Чтобы избежать недостачи на складе, офицер попросил покупателя взамен исправных двигателей привезти два изношенных и непригодных к эксплуатации — якобы для дальнейшей утилизации. В свои планы командир посвятил подчиненного — начальника склада Вячеслава Хорошилова, которому и доверил «техническую сторону» дела, объяснив, что скупщика нужно обманывать об утилизации. Господин Хорошилов, как указано в материалах суда, согласился на предложение командира.

Меньше чем через две недели план был реализован: командир разрешил покупателю заехать на автоманипуляторе на склад, начальник которого помог обменять два двигателя на старые и увезти. На территории склада за два двигателя господин Хорошилов получил 500 тыс. руб., которые передал господину Гойхману. Тот вернул подчиненному за услуги 50 тыс. руб., оставив остальное себе. В январе 2019 года господин Гойхман решил дополнительно запутать возможных проверяющих и попросил подчиненных перегрузить с другого склада на склад Хорошилову еще несколько двигателей, осложнив доступ к подмененным моторам.

Но это не помогло офицерам, которые, впрочем, не пытались скрыть свои действия от других военнослужащих. Один из свидетелей, бывший слесарь механосборочных работ части, слышал о намерениях командования и даже чистил привезенные старые двигатели. Другой свидетель, начальник отделения обеспечения части, «хорошо знал» о происходившем со слов командира части и начальника склада. Некоторые свидетели, в частности начальник организационно-планового отделения, знали и финансовые аспекты сделки. В результате оперативники начали наблюдать за личными разговорами Гойхмана и Хорошилова, а также прослушивать телефонные разговоры командира с продавцом.

Экспертиза оценила дизельный двигатель в 400 тыс. руб., газотурбинный — в 450 тыс. руб. Ущерб в 850 тыс. руб. осужденные погасили пополам. Также им пришлось оплатить штрафы. Назначая их, суд учел, что оба офицера — участники боевых действий, признали вину и раскаялись, имеют награды, а Хорошилов воспитывает несовершеннолетнего ребенка. Обжаловать приговор подсудимые не стали. Представлявшие интересы Леонида Гойхмана и Вячеслава Хорошилова адвокаты Иван Казарин и Владислав Зайцев отказались комментировать «Ъ» приговор и его последствия для подзащитных на службе.

Олег Мухин