Госдума одобрила штрафы за передачу данных россиян через иностранные мессенджеры

Штрафы за незаконное использование иностранных мессенджеров в России составят от 30 тыс. до 700 тыс. руб. Соответствующие поправки в третьем чтении приняла Госдума. Речь идет об административной ответственности для госслужащих и финансовых организаций, которые используют зарубежные мессенджеры для пересылки чувствительных данных россиян, пояснил один из авторов поправок, зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин («Единая Россия»).

Для должностных лиц штрафы составят от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических — от 100 тыс. до 700 тыс. руб. Штрафовать будут за использование иностранных мессенджеров для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении государственных и муниципальных услуг, выполнении государственного или муниципального задания, реализации товаров и услуг банками и госкомпаниями.

Штрафовать будут только тех, кто начнет глубоко интегрировать иностранные мессенджеры в свои рабочие процессы, связанные с оборотом персональных данных и финансовой информации, пояснил господин Горелкин. В мае Роскомнадзор перечислил мессенджеры, запрещенные для передачи платежных документов и персональных данных россиян.

«Но лично я уже давно прекратил пересылать любые документы в WhatsApp и Telegram, вместо него я использую VK Мессенджер»,— прокомментировал принятие законопроекта во втором чтении зампред комитета Госдумы по информполитике в своем Telegram-канале.

Мария Федотова