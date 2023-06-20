Шины докатились до прений

Гособвинение запросило бывшему владельцу сети шинных центров «Таганка» Андрею Смышляеву, обвиняемому в хищении у ООО «Нокиан шина» автомобильных покрышек на 1,2 млрд руб., восемь лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн руб. Уголовное дело рассматривает Октябрьский райсуд Уфы. Подсудимый вину не признает. Его защита заявляет, что поставки шин на инкриминируемую сумму не было, а подпись господина Смышляева на финансовых документах поддельная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Орлов, Коммерсантъ Фото: Олег Орлов, Коммерсантъ

В Октябрьском райсуде Уфы, где с декабря 2022 года слушается уголовное дело в отношении бывшего владельца сети шинных центров «Таганка» Андрея Смышляева, обвиняемого в хищении в особо крупном размере с помощью служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ), начались прения. Вчера выступил прокурор, который запросил подсудимому восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн руб. и ограничением свободы на полтора года. Об этом «Ъ-Уфа» сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Уголовное дело было возбуждено по заявлению ООО «Нокиан шина» — российского подразделения концерна NokianTyres. Согласно позиции обвинения, 51-летний владелец ООО «Русшина-Тюмень» Андрей Смышляев, действуя из корыстных побуждений, с 2013 по 2017 годы совершил хищение в особо крупном размере шин у ООО «Нокиан Шина», на 1,25 млрд руб.

По версии следствия, Андрей Смышляев приобрел в 2014 году 100% доли «Русшины-Тюмень», имеющей договоры дистрибьюции и поставки шинной продукции с «Нокиан шиной», а также складские помещения и точки розничных продаж. Затем заключил договоры поставки покрышек в адрес «Русшины-Тюмень», а для создания видимости гарантии исполнения своих обязательств перед поставщиком использовал поддельные договоры поручительства от подконтрольных ему компаний «Трек» и «Теско».

С 2014 по 2015 годы «Нокиан шина» поставила более 1 млн штук шин общей стоимостью около 3 млрд руб., из этой суммы было оплачено только 1,9 млрд руб. Часть поставленной продукции по договору от 2014 года на общую сумму 1,2 млрд руб. была похищена, полагает следствие. Полученные шины господин Смышляев продал через подконтрольное ЗАО «Таганка» (группа компаний была одним из пяти крупнейших дистрибьюторов шин в России) и местных предпринимателей. Деньги от продажи подсудимый перевел на свои счета, счета родственников и подконтрольных организаций, полагают следователи. В 2016 году арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял решение о взыскании с «Русшины-Тюмень» 1,17 млрд руб. в пользу «Нокиан шина», после чего компания была признана банкротом. Позднее Андрей Смышляев принял решение о ликвидации «Русшины-Тюмень» и уехал из России. В 2018 году и он был признан банкротом. В 2019 году суды привлекли господина Смышляева, его бывшую супругу Ольгу Смышляеву, бывшую тещу Лидию Салманову, бизнес-партнера Сергея Горохова и экс-директора ООО «Трек» Евгения Федорова к солидарной ответственности на 3,2 млрд руб. Кроме «Нокиан шины», одним из крупнейших кредиторов является ООО «Бриджстоун СНГ» (входит в Bridgestone Corporation) — 608,2 млн руб.

С конца 2018 года бизнесмен находился в федеральном и международном розыске. В мае 2019 года Андрей Смышляев был задержан на своей вилле в Италии на берегу озера Комо по запросу об экстрадиции. Летом 2020 года апелляционный суд Милана удовлетворил иск Генпрокуратуры России об экстрадиции бизнесмена в Россию.

В 2019 году Октябрьский райсуд арестовал два дома в Италии, несколько земельных участков, мастерские и складские помещения, принадлежащие дочери подсудимого Дарине Смышляевой, а также имущество его отца в Уфе, включая квартиру, дом, участки, нежилые помещения и оружие.

Вчера после окончания судебного заседания Андрею Смышляеву стало плохо, его госпитализировали в уфимскую больницу скорой медпомощи. Следующее заседание по делу, на котором должен выступить в ходе прений подсудимый, назначено на 20 июля.

Интересы предпринимателя в суде представляют адвокаты Максим Алябин и Гульшат Камалтдинова. Господин Алябин заявил «Ъ-Уфа», что какую-

либо продукцию «Нокиан шины» подсудимый не похищал, а его подписи на финансовых документах и акте сверки являются поддельными. «Прокурор основывает обвинение лишь на одном документе о поставке шин, на котором стоит якобы подпись Смышляева. Мы просили суд назначить почерковедческую экспертизу, однако судья оставил этот вопрос без внимания. Мы рассчитываем на то, что наши доводы будут услышаны»,— отметил господин Алябин.

В подтверждение своих доводов защита сообщила об иске в арбитражном суде Башкирии ООО «Бриджстоун СНГ» к «Русшине-Тюмень» и «Нокиан шина«, в котором, по словам Максима Алябина, компания оспаривает поставку тех самых спорных шин в размере более 1,3 млрд руб.

Влада Шипилова