Пашинян: ОДКБ не действует в Армении, потому что не фиксирует границы страны

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что миссия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не действует на территории страны, поскольку не фиксирует, в каких пределах находится граница республики. По его словам, Армения выйдет из организации, если ОДКБ уйдет из Армении и страна посчитает организацию недействующей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никол Пашинян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Никол Пашинян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Когда организация это зафиксирует, то 90% проблем будет снято… Позиция Армении остается прежней, она выступает за делимитацию по картам советского Генштаба от 1975 года»,— указал армянский премьер на пресс-конференции (перевод — Sputnik Армения — Новости).

Господин Пашинян отметил, что итогом легитимации должен стать зеркальный отвод войск Армении и Азербайджана от установленной границы. «Это позволит обеспечивать безопасность»,— резюмировал армянский премьер.

О том, что Ереван готов разместить миссию ОДКБ по армяно-азербайджанской границе, господин Пашинян сообщил 20 апреля 2023 года. Тогда армянский премьер подчеркнул, что ОДКБ «имеет обязательства» перед Арменией в сфере безопасности, как и Армения перед ОДКБ.

К Организации Договора о коллективной безопасности Никол Пашинян обратился 13 сентября 2022 года после очередного обострения в Нагорном Карабахе. Глава штаба ОДКБ Анатолий Сидоров ответным заявлением указал, что организация рассчитывает на мирное урегулирование и речи об отправке в регион боевых частей идти не может.

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